Urgente | Coronel Feria señalado por ordenar la prueba de polígrafo contra Marelbys Meza, pide que el caso pase a la Justicia Penal Militar

“En ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o todos aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario”, aclaró el jurista. El proceso del coronel Feria no tiene nada que ver con estos hechos por lo que el caso cumple con todas las características para que sea estudiado por la Justicia Penal Militar.

En este sentido le señaló a la jueza 79 de control de garantías de Bogotá que no es la competente para adelantar la respectiva diligencia judicial. “Su despacho no es la juez natural para adelantar para esta actuación. No es la jurisdicción ordinaria el juez natural para el procesamiento de un miembro activo de la Fuerza Pública, en este caso, un integrante de la Policía con el rango de teniente coronel con 25 años de servicio con una función misional de la dirección de protección”.