Urgente: Corte constitucional le da fuerte golpe al Gobierno Petro y tumba uno de los artículos más controversiales de la reforma tributaria, el que prohibía la deducción de regalías

La Corte Constitucional tumbó el artículo 19 de la Reforma Tributaria que no permitía que los desembolsos realizados por regalías de parte de las empresas minero-energéticas pudieran ser deducidos en el impuesto de renta a su cargo. Para muchos expertos en el sector, esta medida era inconveniente, pues no solo implicaba una sobrecarga tributaria para estas compañías, sino que podía llevar a una salida de inversionistas que no verían ningún atractivo en el mercado colombiano.