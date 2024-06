Urgente: embajador de Israel, Gali Dagan, se despide de Colombia después de que Petro rompió relaciones con ese país. “Ya te extrañamos. Adiós”

La posición que ha tenido el presidente Petro con Israel ha recibido críticas en Colombia y en algunos importantes sectores de la comunidad internacional. El Gobierno colombiano, hasta la fecha, no ha condenado el inmisericorde atentado de Hamás contra el pueblo judío en Israel, en el que asesinaron de manera despiadada a más de 1.200 civiles y secuestraron a más de 200 personas, incluidos ancianos y niños.

El embajador Dagan no había ocultado el dolor que le producían esas declaraciones. “Me duele mucho. Del lado de mi papá, mis abuelos huyeron de Alemania poco después de que llegó Hitler al poder. Del lado de mi mamá, mi abuela llegó al Mandato Británico muy poco tiempo antes de la invasión alemana a Polonia. Perdieron casi a toda su familia. Escuchar esta comparación me duele mucho porque no tiene nada que ver. ¿Cómo se puede comparar esto? Nunca. La Franja de Gaza habría podido vivir en paz al lado de nosotros, pero hoy es gobernada por Hamás. Su dinero lo usan para comprar armas para atacarnos. Los judíos jamás tuvimos esa posibilidad”, dijo en una entrevista con SEMANA.