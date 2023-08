Urgente: Day Vásquez quedará en libertad y con medida de aseguramiento. No podrá salir del país ni participar en reuniones políticas

“Es una medida no privativa, demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas, es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad”, advirtió el togado.

Desde un inicio, la Fiscalía advirtió que en el caso de Day Vázquez, tendría una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir, no iría a la cárcel, pero con algunas restricciones respecto de sus actividades cotidianas, como presentar buena conducta, asistir a las diligencias judiciales y, en particular, no concurrir a actividades de tipo político.