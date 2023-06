Urgente: presidente Gustavo Petro declaró emergencia económica y social en La Guajira, ¿qué alcances tiene?

El presidente de la República Gustavo Petro anunció la declaratoria de la emergencia económica y social en La Guajira, luego de revisar su pertinencia con el equipo jurídico de la Casa de Nariño, indicó que esa medida extraordinaria es pertinente para sacar a esa región del país de la crisis por la ganga de agua potable y por la muerte de menores de edad por desnutrición.

El mandatario colombiano, en una declaración que dio en un evento que se desarrolló este 29 de junio en la plaza pública del Malecón en La Guajira, alertó que se viene para esa zona del país una “calamidad pública” por la agresividad del fenómeno de El Niño. “Por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del Gobierno y con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública”, sentenció Petro.

Presidente en la Guajira - Foto: Cristian Garavito - Presidencia

Agregó: “Porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades de la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira”.

Una de las medidas urgentes que se implementarán de manera inmediata en ese departamento será la de transportar agua potable de manera gratuita a cada rincón de La Guajira con el apoyo de la fuerza pública.

El presidente Gustavo Petro acudió a La Guajira para exponer ideas relacionadas con la transformación energética. - Foto: Presidencia

Otro de los puntos que trae la emergencia económica y social del Gobierno Petro, está enfocada en reforzar la educación en La Guajira con un énfasis en el potencial de educación superior con facultades de medicina y enfermería que atiendan las enfermedades de los habitantes.

“Indudablemente tenemos una calamidad pública que ha sido declarada incluso por la misma Corte Constitucional, una amenaza de agudizamiento a partir de la congruencia entre crisis climáticas que ascienden y el fenómeno del Niño que tiende de moderado a grave, de acuerdo a las probabilidades que nos brindan las instituciones climáticas que hay para el tema”, recordó Petro.

El presidente Petro le ‘echó la culpa’ al carbón por la muerte de “miles de menores por sed de agua” en La Guajira pese a que generó riqueza en esa región del país. El mandatario colombiano luego de una reunión que sostuvo con los habitantes de Nazareth, corregimiento de la Alta Guajira perteneciente a Uribia, en el Diálogo Social de Autoridades (palabreros wayuu), fue categórico en asegurar que el carbón dejó como consecuencia “miles de menores muertos de sed por agua”.

"El Ejército Nacional, que ha estado acostumbrado a cuidar el tubo del petróleo, aquí tendrá una orden de su Comandante en Jefe y es que se cuidará el tubo del agua potable, para que no haya un solo metro cúbico robado": Presidente @petrogustavo.#GobiernoConElPueblo pic.twitter.com/ZjX9VtgjfC — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 30, 2023

“Precisamente este territorio es el más rico de toda Colombia, en términos de sol y en términos de vientos, vientos constantes, rápidos y permanentes, offshore, es decir, en el mar o en el área continental. Pero al mismo tiempo que hay esa gran riqueza, tenemos un territorio indígena, mayoritarísimamente sin agua, en condiciones de pobreza”, sostuvo Petro.

Y radicalizó su postura contra el carbón, señalando que se puede sustituir por energías limpias por medio de la transición energética: “Alguna vez la Guajira tuvo esta misma polaridad, mucha riqueza en el subsuelo, el carbón, que dejó mucha pobreza en la superficie, niños y niñas muriendo por miles de sed de agua y de mala calidad del agua”.

“Eso no puede repetirse ahora. A eso he venido aquí, a hablar con las comunidades exactamente sobre cómo esa polaridad no se vuelve a presentar, sino cómo los dueños de esta nueva riqueza que genera la realidad económica del mundo, la crisis climática, para poder ser resuelta”, dijo finalmente.