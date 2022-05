Urgente | “Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo Hernández”: Fico Gútierrez

Federico Gutiérrez anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, después de reconocer su derrota este domingo. Aseguró que lo hará él, pero también su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara. “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”

Hasta hace unos días, Federico Gútierrez era el más seguro rival de Petro en la segunda vuelta. Así lo habían vaticinado todas las encuestas. Le había ganado el pulso a Petro y se quedó con el apoyo del Partido Liberal, la colectividad que tiene el mayor número de congresistas, sumando los senadores y representantes a la Cámara electos. La coalición del Equipo por Colombia estaba unida.

El candidato tenía todo para una buena votación. Su hoja de vida es limpia y no tiene procesos judiciales. Aunque en la campaña le fue muy bien, al final no le alcanzó para pasar a segunda vuelta.

Fico tuvo un tono conciliador en la campaña. Fue cuidadoso, poco agresivo y muy claro en su propuesta de Gobierno, basada en el orden, el respeto a la democracia y las libertades y las oportunidades para todos. Pero el paso a la segunda vuelta de Rodolfo demuestra que el país busca una opción más radical.

Su apoyo a Rodolfo Hernández es obvio, pero fue sorpresivo que lo hiciera desde el mismo discurso de la derrota. Por lo general, los candidatos esperan tiempo para lograr alianzas y cuotas en un eventual gobierno. Ese no fue el caso de Fico.

El candidato aseguró que entregaba su apoyo de una vez por el peligro que para él representa la llegada del líder del Pacto Histórico al poder. “Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para la economía, para nuestros hijos”, aseguró Fico Gutiérrez.

Si Fico lograra pasarle sus cinco millones de votos a Rodolfo, el ingeniero sería ya el seguro vencedor. Pero como en política eso no sucede así, la segunda vuelta seguirá siendo de infarto. Pero la suma que le dio Fico este domingo si le dará mucho peso al ingeniero.