“Gustavo Petro sería un peligro para la democracia, para la economía, para nuestros hijos”: Federico Gutiérrez

Tras una extensa jornada electoral, el candidato por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, logró obtener más de cinco millones de votos, obteniendo así 23,87 % del total de los sufragios a nivel nacional en las elecciones de este domingo 29 de mayo, según los últimos reportes del conteo de la Registraduría Nacional.

Ante la noticia, Gutiérrez dio un discurso desde su sede de campaña, en la que estuvo la tarde de este domingo luego de llegar desde Medellín, donde ejerció su derecho al voto junto con su familia en el Colegio INEM José Félix Restrepo, institución de educación pública que está ubicada en el barrio El Poblado.

Fico afirmó que apoyaría a Rodolfo Hernández en las próximas elecciones: “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”.

Durante su campaña electoral, Gutiérrez fue uno de los candidatos que se codeaba con Gustavo Petro en las encuestas, por lo que los resultados de las votaciones de este domingo sorprendieron a los colombianos.

Aunque en algunos momentos Rodolfo Hernández lograba sobrepasar al exalcalde de Medellín, la disputa de este, tanto en debates como en campaña y en votaciones, había sido con el candidato del Pacto Histórico; sin embargo, Hernández logró imponerse tras los escrutinios, obteniendo más de 5,5 millones de votos.

Los estandartes que Federico Gutiérrez ha mantenido elevados lo llevaron a ser considerado como un candidato que podría continuar con el uribismo, misma corriente política que ha venido gobernando el país desde hace casi cuatro años. Sin embargo, en sus discursos y debates el candidato del Equipo por Colombia ha insistido en que él representa al “pueblo”.

Cabe recordar las denuncias recibidas por las autoridades, que insistían que la campaña de Fico había sido infiltrada presuntamente por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras la aparición de un micrófono en una de sus sedes. Sin embargo, Petro aseguró que esto no era verdad y que no tenían interés en escuchar sus “aburridas conversaciones”.

Dejar los discursos de odio, la unión, combatir la corrupción, cuidar la democracia fueron algunas de las premisas que Gutiérrez mantuvo durante su campaña electoral, ideas que recordó el día antes de las elecciones para sus seguidores en redes sociales y luego de ejercer su derecho al voto.

Estos mismos planteamientos respaldó en su plan de gobierno y en las propuestas que ha compartido con la ciudadanía. A pesar de lo que algunos esperaban, su posición frente a temas como la inseguridad y las organizaciones ilegales no fue el tema principal en sus discursos.

Días antes de las votaciones, Gutiérrez publicó una serie de decisiones que, según afirmó, tomaría el mismo día de su posesión como presidente, si llegaba a ser elegido como tal.

Entre las premisas del candidato Gutiérrez estaban la lucha contra la corrupción y la violencia, así como superar el hambre y la pobreza, y reducir la desigualdad que se vive en todo el territorio nacional.

Las acciones que se resaltan en la lista que tenía pendiente el candidato tenían que ver con el desarrollo social, y estaban dirigidas especialmente a las familias colombianas. Una revisión al Sisbén IV, los programas Colombia Sin Hambre y Colombia Sin Pobreza, la generación de empleo y la revisión de deudas con el Icetex encabezaban la lista.

Con respecto al Agro, el candidato del Equipo por Colombia había dejado en claro la necesidad de avanzar con la ejecución de vías terciarias, así como los proyectos de vías 4G y 5G. A reglón seguido afirmó la necesidad de implementar un plan de choque para recuperar la seguridad en varias regiones del país y brigadas antirrobos.

