Uribe asume responsabilidad por disminución de curules en el Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez citó a toda la bancada del Centro Democrático para analizar los resultados de las elecciones al Congreso, en las que el partido perdió varias curules en el Senado y la Cámara.

Señaló que no hay razón para “estar de fiesta”, aunque aclaró que los postulados del Centro Democrático se deben mantener porque lo único que se quiere es mejorar el país, a través de varias propuestas. “Disminuimos muchas curules, el principal responsable de esa disminución soy yo por la afectación a mi reputación”, dijo Uribe.

El expresidente fue enfático en que el proceso en su contra es injusto, pero reiteró que afectaron su reputación y de paso la de la colectividad en plena época electoral. “Mucho hace el que no hace estorbo, tenemos que ser muy delicados en este momento en la vida democrática de la patria”, señaló.

Sin embargo, pidió a los integrantes del Centro Democrático continuar con su trabajo por todo el país y, a los congresistas electos, cumplir las promesas que se le han hecho a los colombianos para “evitar que el socialismo tome el poder”.

Explicó que en muchos lugares de Colombia no dejaron votar a los seguidores del Centro Democrático y que eso es la muestra de cómo Juan Manuel Santos le entregó el país a los grupos al margen de la ley. “En muchos sitios de Colombia no dejaron votar a nuestros ciudadanos; cuando fui a Norte de Santander me dijeron que no había posibilidades de entrar al Catatumbo”.

Aprovechó para pedir a los seguidores del partido un trabajo articulado para evitar que Gustavo Petro sea presidente de Colombia, ya que a su juicio, lo único que busca es implementar un modelo económico igual al de Cuba o Venezuela.

Además, pidió a quienes terminan su legislatura el 20 de julio y a quienes se posesionan en esa fecha, que sigan en contacto constante con la ciudadanía. “El más importante foro es la calle, el contacto directo con la ciudadanía, no solo con los que nos apoyan, sino también con las nuevas generaciones, con los discrepantes”.

Sin embargo, el uribismo logró 14 curules en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes, por lo que todavía conserva una vocación de poder. Por eso, Uribe pidió a los congresistas electos que se cumpla con lo que se la ha prometido a la ciudadanía y “que retomen varias de las banderas que ha defendido el partido a lo largo de todos estos años, las cuales se han ido perdiendo, como la reforma a la JEP, la lucha contra el narcotráfico y el crédito popular”.

A la reunión que citó Uribe asistieron todos los senadores, representantes, militantes y Óscar Iván Zuluaga para, también, definir qué pasará de cara a las elecciones presidenciales.

María Fernanda Cabal aseguró que el Centro Democrático tiene mucho valor político y que nadie debe salir a buscar otros rumbos políticos porque Álvaro Uribe es el único expresidente que ha puesto los mandatarios de Colombia en las últimas dos décadas.