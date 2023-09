“Usted es un asesino”: el fuerte reclamo de una víctima de los falsos positivos al general Torres Escalante

Las respuestas dadas por el oficial a los magistrados de la Sala de Reconocimiento generaron un gran malestar en las víctima presentes que no aguantaron más, y sin esperar que se les pasara el micrófono, le pidieron al general que no le diera más vueltas al asunto y dejara de cambiar las versiones que ha dado durante años y negar todas las acusaciones que han hecho sus propios hombres.

“Nosotros merecemos respeto, no nos estamos humillando, no les estamos implorando, les estamos exigiendo una bendita verdad, dejen de burlarse de nuestro dolor, ya no más, son 17 años, todas estas familias necesitan saber la verdad, necesitan que de su boca acepte que usted es el cabecilla mayor, así como en algún momento llamó cabecillas a nuestros familiares”, manifestó una de las víctimas que, con la fuerza de su voz, increpó al general.

“Usted es un asesino”

“Usted aquí no está por voluntad propia, usted está porque fue la única salida que tuvo. Y me siento realmente ofendida que se paré ahí a decir que usted no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano cuando usted le dijo al señor Fabián, textualmente, probablemente ellos no estén armados, lleve las armas que utilizamos siempre para estos casos y hechos”, relató la joven.