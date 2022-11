Vandalismo en Bogotá dejó daños a TransMilenio por valor de $ 246 millones en tres estaciones

La capital del país vio afectada su movilidad este jueves, sobre todo en horas de la noche, debido a varias protestas que adelantaron jóvenes y colectivos feministas que protestaron para rechazar un caso de abuso sexual a una menor en una estación de TransMilenio.

Con el pasar de las horas, la manifestación se tornó violenta, luego de que algunas personas generaran destrozos en algunas estaciones del sistema de transporte de la ciudad.

Tras lo anterior, desde TransMilenio informaron que los daños materiales a las estaciones Calle 72, Polo y Castellana, son de un valor aproximado de $ 246 millones, pues fueron destruidos 146 vidrios de fachada entre móviles y fijos, así como 80 de transición.

Desde el sistema de transporte también informaron este viernes que ninguna persona resultó lesionada.

Vale destacar que en el transcurso de la noche de este jueves, esas mismas estaciones fueron habilitadas para que cientos de personas pudieran llegar a sus destinos y, hoy viernes, siguen operando con normalidad a pesar de los daños en su infraestructura.

A propósito, este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció acerca de los daños que sufrió TransMilenio durante las manifestaciones encabezadas por colectivos feministas para rechazar el abuso sexual del que fue víctima la Hilary Castro, quien fue abordada por un hombre en la estación Castellana.

La menor narró en un video que con un cuchillo, el individuo la robó y la obligó a salir de la estación para abusar de ella.

En su cuenta en Twitter, la mandataria López compartió un video de la estación Polo (troncal Calle 80) con los vidrios rotos por cuenta de la jornada de protesta y afirmó que a la violencia no se le debe responder con violencia.

“Destruir estaciones y buses de TransMilenio que usamos y pagamos con impuestos, todos no repara a Hilary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte. Los empeora ambos. Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia”, publicó la alcaldesa de Bogotá este jueves.

Acerca del caso de violación denunciado por Hilary Castro en sus redes sociales, también se manifestó el presidente de la República, Gustavo Petro, solo que no lamentando los daños que sufrió TransMilenio, sino exigiéndole a la Policía Nacional capturar al señalado del abuso sexual.

“Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de TransMilenio. Le solicito a la Policía en la brevedad del tiempo la captura del criminal”, escribió en Twitter el jefe de Estado.

La Fiscalía le da celeridad al caso

La tarde de este jueves 3 de noviembre, la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación informó que dispuso de dos fiscales especializados en delitos sexuales para que, junto a un equipo destacado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional, busquen al supuesto responsable del abuso sexual del que fue víctima Hilary Castro, a quien además hurtó sus pertenencias.

“De la misma manera, el ente investigador impartió instrucciones a sus funcionarios para que se disponga de horarios las 24 horas del día, para la recepción de las denuncias por parte de los ciudadanos y se adopten mecanismos para evitar traumatismos en los usuarios de la justicia que acuden a la entidad en búsqueda de hacer valer sus derechos”, informó la Fiscalía.

Asimismo, la Seccional Bogotá señaló que la Fiscalía no está a cargo de la vigilancia en URI de Puente Aranda donde, al parecer, le fue negado el ingreso a la víctima de la agresión sexual en referencia. Y precisó que dicha unidad es custodiada por un vigilante adscrito a una empresa de seguridad de la Secretaría de Gobierno del Distrito.

“Nos dijeron que no reciben denuncias porque no reciben después de las 5 de la tarde y que el mío no es un caso de urgencia. Quiero hacer todo este caso público, porque no quiero que esto quede en la impunidad y tampoco quiero que esto le pase a otra mujer. Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”, expuso Hilary Castro en sus redes sociales.