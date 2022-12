“Vas a morir de forma lenta y dolorosa”: algunas de las reveladoras cartas de los colombianos presos en Haití involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse

Las escribieron casi a escondidas, en medio del hacinamiento en el que viven, del hambre que, en ocasiones, padecen y una zozobra que cada día parece prolongarse. Los 18 colombianos presos en una cárcel de Puerto Príncipe por participar, supuestamente, en el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, completaron 18 meses esperando justicia, que los lleven ante un juez, que les permitan tener un abogado y defenderse de los señalamientos en su contra.

Nadie los atiende. Quisieran gritar y pedir acompañamiento internacional, pero es en vano. No tienen abogados y el único pronunciamiento del presidente Gustavo Petro frente al tema fue ofrecer perdón a Haití. En la cárcel, los capturados se mostraron extrañados, mientras la defensora de los 18 capturados, Sondra Macollins, cree que fue innecesario. “No han sido condenados”, argumentó.

Una de las cartas que le llegó a la abogada Sondra Macollins desde Haití. - Foto: Autor Anónimo

SEMANA conoció siete cartas que los reclusos escribieron desde la prisión con su puño y letra y cuyo destinatario es la abogada Macollins. Alex Peña, uno de los detenidos, firma una de ellas. “Quiero manifestar que el día que fui retenido por la Policía de Haití fui golpeado brutalmente en varias ocasiones y me amenazaron de muerte. Me esposaron de manos con otro compañero, con las mismas esposas, impidiéndonos hacer nuestras necesidades fisiológicas, ya que nos tocaba ir a los dos al baño. Así duré 25 días”.

Relató que cada vez que lo conducían hacia un interrogatorio, “fui torturado físicamente, me golpearon (los policías) en el abdomen y los testículos y me daban cachetadas (…). Me decían que ellos tenían la dirección de la casa y que mi muerte iba a ser lenta y dolorosa porque ellos podían hacer lo que quisieran conmigo, porque aquí en Haití no existen los derechos humanos”.

Otra de las cartas de uno de los colombianos capturados en Haití. - Foto: Autor Anónimo

En otra casa, otro recluso, quien se identificó como John Jader en la misiva, narró en su carta que al momento del arresto: “Me golpearon en la cabeza con un arma”. Además, lo hicieron firmar unos documentos que, según él, desconocía porque solo habla español.

John Ramírez, otro de los detenidos, también le envió una carta a la abogada Macollins. “Yo fui entregado a la Policía por la población civil, las autoridades dejaron que los civiles me golpearan, luego me llevaron a la estación de Policía donde había un señor que hablaba español y me pegaba puños. Yo le dije que no me pegara porque yo conocía mis derechos y fue peor porque me pegó más duro. Me dijo: ‘Bienvenido a Haití, aquí no hay derechos humanos, yo te voy a picar’; afirmó que me mataría muy lentamente y después me botaba en el piso y me quemaba y nadie lo sabría”, se lee.

Sondra Macollins, defensora de los colombianos presos en Haití. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

En la carta, Ramírez también narró que en medio del procedimiento le echaron un líquido sobre su zapato derecho. “Me comenzó a doler mucho y me dijo: ‘¿Vas a hablar?’. Vi como echaron mis documentos en una caneca y los iban a quemar (...). Me quitaron la ropa que tenía llena de sangre y me colocaron ropa limpia y cuando me quitaron los zapatos me di cuenta que me habían quemado”.

Agregó: “Cuando el cónsul fue la primera vez, él me vio cómo estaba encadenado, no nos daban comida ni agua, por muchos días me sacaron tres veces a declarar, pero salía gateando porque no podía caminar (...). No nos permiten llamar, no nos permiten toda la droga (medicamentos) que envían familiares”.

Por su parte, John Jairo Suárez, otro de los detenidos, narró lo ocurrido el 8 de julio de 2021, cuando fueron capturados. “Fuimos golpeados y torturados por más de 20 días, permanecimos metidos en un calabozo donde descansábamos semisentados o unos encima de otros, esposados de dos personas, todo el tiempo en ese sitio, con materia fecal y ratas. Teníamos miedo de morir en todo momento. Nos decían: ‘Tú mataste al presidente, vas a morir de forma lenta y dolorosa’”.

Así como estas, el país ha conocido varias cartas de presos colombianos en Haití que claman por justicia.

Precisamente, la abogada Sondra Macollins pide que el gobierno de Gustavo Petro le pida a Haití por vías diplomáticas que permita el acompañamiento de organismos internacionales para que la investigación de los 18 connacionales se resuelva estrictamente en derecho. De lo contrario, según el pronóstico de la jurista, los detenidos podrían pasar retenidos en la isla durante años sin que se les defina su situación judicial.