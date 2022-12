“¡Por favor, presidente Petro, solicite a Haití que acepte el acompañamiento de organismos internacionales que revisen el caso de los colombianos detenidos!”: Sondra Macollins

La defensora de los colombianos señalados de asesinar al expresidente Jovenel Moïse le dijo a SEMANA que lo más preocupante “es que pasen 18 meses, no hayan podido tener un abogado, se contrate uno, lo amenacen y no le reciban un recurso judicial”.

SEMANA: ¿Cuál es la situación hoy de los presos colombianos en Haití señalados de asesinar al presidente Jovenel Moïse?

Sondra Macollins (S. M.): Lo primero que la gente debe saber es que, independiente de que sean o no responsables, en un proceso penal hay que respetar las garantías procesales y Haití hace parte del Pacto Interamericano de Derechos Humanos donde todos los estados nos comprometimos, incluyendo Colombia, a respetar unos procedimientos universales que se declararon como el debido proceso, el derecho a un abogado; si no tienen cómo pagarlo, el Estado deberá otorgarle uno, entre otros.

En el caso de los capturados por el supuesto homicidio del expresidente Moïse llevan 18 meses detenidos, no han tenido nunca un abogado, no han podido ir ante un juez, han pasado 5 jueces, el 4 entregó el proceso diciendo que no podía seguir adelante con la instrucción porque no le habían pasado un proceso físico, es decir, un expediente. El actual, la única actuación que ha hecho es con los haitianos americanos cuando hay más de 40 procesados.

Pareciera que los únicos que tienen derecho en el mundo son los americanos. Los 18 colombianos que no han podido tener un acercamiento con la justicia están detenidos desde hace 18 meses, no se les ha legalizado la captura, no han tenido derecho a un abogado y no han tenido acceso a un sistema judicial. Con un esfuerzo logramos que 9 de las 18 familias consiguieran unos recursos para contratar una abogada en Haití, quien iba a presentar el habeas corpus.

SEMANA: ¿Y qué pasó?

S. M.: Resulta que esta abogada fue al tribunal a presentar el habeas corpus el día que se le citó, porque allá toca pedir una audiencia para asistir. El juez salió a la puerta y le dijo que no podía dejarla ingresar, que no podía recibirle el radicado porque estaba amenazado de muerte.

A esos abogados también los amenazaron. Denunciamos eso, le informamos a la CIDH, pero mientras el Gobierno de Haití no acepte un acompañamiento de la ONU o la CIDH, no hay manera de intervenir.

SEMANA: ¿Cuál es su pedido?

S. M.: Por favor, señores del Gobierno nacional; por favor, Gustavo Petro, no importa si usted cree que son o no culpables, pero todas las personas tienen derecho a un juicio justo. Ni la ciudadanía ni los medios de comunicación ni la Policía los pueden condenar. Los tienen que condenar para que sean culpables y ellos no han pasado por un juicio. Se le pide al Gobierno que le solicite diplomáticamente al Gobierno de Haití que acepte el acompañamiento de un organismo internacional que sea veedor de este caso.

Si no hay voluntad política para que el proceso se lleve de forma transparente, si no hay voluntad política, no va a pesar nada y seguiremos con estos colombianos detenidos de forma indefinida sin ir a juicio.

Sondra Macollins Garvin, abogada penalista, defensora de los presos colombianos en Haití. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿Qué dice el Gobierno de Gustavo Petro?

S. M.: El gobierno de Gustavo Petro no ha dicho nada, lo único que hizo el presidente fue pedirle perdón a Haití como si los colombianos ya estuvieran condenados o como si estuviera probado que ellos son responsables. Hay que llevarlos a un juicio, el Gobierno colombiano debería pedirle a Haití información sobre si los colombianos son o no responsables.

Si lo son, pueden condenarlos; de lo contrario, procesarlos y devolverlos al país. Eso es lo que tiene que hacer porque un colombiano, en cualquier lugar del mundo, tiene derechos y Colombia los debe hacer valer. Debemos dejar de ser ciudadanos de quinta categoría en el mundo.

SEMANA: Como están las cosas, ¿qué cree que pase con los capturados, los juzgarán en Haití, los pedirá Estados Unidos o, en últimas, los mandarán a Colombia?

S. M.: Estados Unidos no tiene ningún interés en llevárselos porque el proceso que se abrió en Norteamérica fue con base en las mismas declaraciones del procesado en Estados Unidos que llamó a los oficiales del FBI y les contó que estaba en Haití, les dijo que hizo parte de un operativo para capturar al presidente y con base en esto le dijeron: ‘¿cómo así?, ¿usted qué hacía actuando como policía o como militar en Haití?’.

El actual presidente interino salió públicamente a pedir a todos los estados a que enviaran Ejército y Policía para recobrar el orden público. No es como en Colombia o Estados Unidos, es un país que funciona de forma distinta. Si el mismo presidente está saliendo a solicitar ese tipo de ayuda, ¿por qué dudar que ellos fueron llevados a Puerto Príncipe a cumplir este tipo de funciones cuando el mismo Gobierno está solicitando que Colombia, Panamá, Canadá, Estados Unidos les envíen hombres que les permita recobrar el orden público en su país?

No es extraño, hay que preguntar cómo llegaron los colombianos allí, qué pasó, cuál era su función, por qué terminaron en ese operativo. Colombia podría entrar a mediar para que se respeten los derechos humanos a los presos allí. Estados Unidos está interesado en que les hagan valer sus derechos humanos a sus ciudadanos como ha pasado.

Son los únicos que han estado ante el juez, han sido escuchados, tienen sus abogados. El resto, no. ¿Por qué los colombianos no pueden tener el mismo trato que los americanos? No estamos pidiendo que los dejen en libertad.

SEMANA: ¿Cómo están los presos hoy?

S. M.: La situación carcelaria es terrible para todo el mundo, están en una de las peores cárceles, la de Puerto Príncipe, con unas condiciones de salubridad terribles, de seguridad.

Todas las condiciones inhumanas, pero lo más preocupante para mí es que pasen 18 meses, no hayan podido tener un abogado, se contrate uno, lo amenacen y no le reciban un recurso.