Venezuela, JEP, ELN y empalme: los temas clave en la primera declaración de Duque

En su primera aparición a medios después de su victoria, Iván Duque dio varios anuncios importantes que delinean la forma que tendrá su gobierno. Si bien desde la campaña las había anunciado, ahora en el poder tienen un nuevo peso.

Acuerdos de paz con las Farc y el ELN

Las negociaciones con el ELN están en un momento delicado. Ahora desde La Habana están avanzando. Sin embargo, la guerrilla sabe que desde el 7 de agosto todo será a otro precio. No en vano Pablo Beltrán advirtió que la paz tiene que seguir, pues precisamente los 8 millones de votos que obtuvo Gustavo Petro son el reflejo de que los colombianos quieren que la búsqueda de la paz continúe como política de Estado.

"Seguimos en la idea de mantenernos en la mesa hasta el último día, cuando se posesione el presidente. Traemos una agenda que fue firmada con un Estado, y esperamos que si hay más avances, lo más racional es que el nuevo presidente les dé continuidad", aseguró el líder eleno en entrevista a AFP.

Duque ha repetido en varias ocasiones que la guerrilla deberá dar muestras concretas de voluntad de paz para que las negociaciones continúen. Este martes les pidió que suspendan sus actividades criminales y que sus tropas se concentren bajo "verificación internacional".

"No sigamos cometiendo los errores del pasado donde se aceptaba conversar mientras se utilizaba la violencia. Primero se deslegitima la posibilidad de dialogar y segundo se genera desesperanza en el pueblo colombiano (...) la única manera de construir un proceso que entregue confianza al pueblo colombiano debe ser sobre la suspensión de todas las actividades criminales", aseguró Duque.

En cuanto al acuerdo con las Farc, Duque volvió a repetir que no lo hará trizas, sino que lo modificará. "No vamos a hacer trizas los acuerdos y la aproximación a modificaciones se hará sobre la base de una paz que una a Colombia, porque no podemos seguir divididos (...) entre amigos y enemigos de la paz", aseguró. Duque anunció “correcciones”.

La encrucijada de la JEP

Dos días después de su elección, el Congreso le puso freno a la Ley de Procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Centro Democrático propuso aplazar la votación del proyecto hasta que la Corte Constitucional emita su concepto sobre la Ley Estatutaria y hasta que Iván Duque se pronuncie sobre los puntos esenciales.

Después de que la proposición fue aprobada parcialmente en Cámara y completamente en Senado se aplazó el trámite y se acordó crear una subcomisión que se reuniera con el presidente electo para evaluar los puntos más polémicos de la norma.

"La razón por la cual el trámite se debe aplazar es porque la Ley Estatutaria hoy no existe, y para que exista se necesita que la Corte Constitucional se pronuncie”, recalcó Duque en la rueda de prensa.

Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos -en su intento de no dejar hundir el barco- anunció que si la ley de procedimiento no se aprueba el miércoles convocará a extras. “La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos”, escribió en su cuenta de Twitter.

No habrá embajador en Venezuela

Duque dio las primeras pistas sobre cómo será su relación con Venezuela. Dijo que no designará un embajador en el vecino país porque no considera al gobierno de Nicolás Maduro “legítimo”.

"Nosotros no podemos aceptar una representación con un gobierno que consideramos ilegítimo. Lo que se mantendrá serán las relaciones consulares que hacen parte de los protocolos del derecho internacional para manejar todos los temas migratorios y seguiremos operando de esa manera", señaló.

Este no es un gran giro en las relaciones actuales porque el embajador de Colombia en Venezuela se fue de allí desde hace algunos meses y el gobierno Santos decidió trasladarlo a Costa Rica. Además, en la actualidad las relaciones consulares siguen andando. Sin embargo, que buscará la ayuda de otros países para hacer presión "multilateral y articulada que conduzca a elecciones libres en Venezuela", lo que sí será un punto de tensión entre los dos países, porque el pedido directo de un presidente pesa mucho más a nivel internacional.

Además, la llamada que hizo a María Corina Machado, una de las líderes de la oposición en Venezuela, justo después de ganar la presidencia es un claro mensaje a la forma en la que trabajará. "A mí me parece vergonzoso lo que estamos viendo, y es que la dictadura de Nicolás Maduro quiere ahora perseguir y llevar a la cárcel a la líder María Corina Machado y es una manera de acallar las voces de la oposición", aseguró Duque.

El empalme Santos-Duque

El presidente electo confirmó la reunión de empalme para el próximo jueves. "El día jueves estaré teniendo la primera reunión con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estará el doctor Carrasquilla y estarán las personas que él designe para hacer la coordinación del equipo de empalme”, explicó Duque.

Además, aseguró que su equipo de transición estará conformado por personas que cubrirán "16 áreas temáticas, cada una correspondiente a los respectivos ministerios del despacho y adicionalmente a los principales departamentos administrativos" y que una vez se haga el levantamiento detallado de toda la información y se culmine la etapa hará anuncios, de manera gradual, de cada uno de los ministros que lo acompañarán.

Además, dijo que durante el empalme se tendrán que tratar los "chicharrones", como la crisis de Hidroituango, el déficit financiero en el sistema de salud, o "lo que está ocurriendo con los cultivos ilícitos y la situación de seguridad en todo el territorio".