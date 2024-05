“Vengo a rendir testimonio como ciudadano respetuoso”: minInterior, Luis Fernando Velasco, declara en la Corte Suprema

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, llegó en la mañana de este viernes a rendir declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la investigación preliminar que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

“Vengo a rendir testimonio como ciudadano respetuoso”, aseguró el jefe de la cartera política a su llegada a la diligencia en la sede de la Corte Suprema ubicada en el norte de Bogotá. Velasco fue citado como testigo por el magistrado de la Sala de Instrucción Francisco Javier Farfán en medio de la indagación que se abrió tras las declaraciones a SEMANA del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, en las que aseguró que él mismo les entregó cuatro mil millones de pesos a Name y Calle.

Sneyder Piilla indicó que el 12 de octubre de 2023, tras la firma se firmó el polémico contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de 60 carrotanques, se acordó la entrega del dinero al senador Iván Name. Esto por orden directa de Olmedo López, quien para ese momento era el director de la UNGRD.

Pinilla, quien busca cerrar un principio de oportunidad con la Fiscalía General, manifestó que todo inició el 25 de septiembre cuando Olmedo López se reunió en un desayuno en el Tequendama Suites con la Sandra Ortiz e Iván Name. “Cuando él sale, me dice: ‘Sneyder, efectivamente, necesito 3.000 millones de pesos que me toca entregarle al presidente del Senado’”.