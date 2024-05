Pese a condena por golpiza a su expareja, el cirujano Antonio Figueredo ahora es gerente médico y científico en Clínica del Caribe

El caso de María Paula

“Ahí fue cuando empezó toda esta tragedia. Empezó a golpearme como un animal, me pegó en el ojo, me jaló del pelo, me botó de la cama, del pelo, me botó hasta el piso, me empezó a pegar patadas en el costado izquierdo. En ese momento yo intenté pararme y él me empujó hacia la cama, yo no tenía fuerzas. Me bota a la cama y empieza a tener relaciones conmigo, porque era lo que lo hacía tener placer. Yo no quería, le decía que no más, pero no tenía la fuerza suficiente para correrlo, para pararme. No podía creer que una persona, después de haberme maltratado y haberme desfigurado la cara, sintiera placer de hacer eso”.