Víctimas de la pirámide VIP de Felipe Rocha reclaman a la Fiscalía por impunidad y piden que sea enviado a la cárcel

Va a pasar un año desde que estalló el escándalo de la pirámide ganadera del empresario Felipe Rocha, quien estafó a personas de alto perfil ofreciéndoles altísimos rendimientos por el dinero invertido y finalmente terminó tumbándolos, por eso las víctimas de esta estafa reclama medidas de parte de la Fiscalía General de la Nación que no ha tomado ninguna decisión contra Rocha, lo que califican de “impunidad”.

El duro reclamo a la fiscalía lo presenta el abogado Jaime Lombana quien radicó un oficio contra en el que recrimina que, “en calidad de víctima, no entendemos ¿Qué espera la Fiscalía General de la Nación para formular imputación por los graves delitos cometidos por un delincuente de cuello blanco? ¿Qué espera la Fiscalía para tomar esa decisión”.

Atención: Felipe Rocha se hunde; la SuperSociedades no autorizó su plan para devolver la plata a víctimas de la pirámide de ricos engañados

Los afectados por esta estafa con la denominada pirámide VIP son muchos, se habla de entre 70 y 100 personas que dejaron fortunas a cambio de la promesa de importantes rendimientos, no han tenido más que dilaciones. Primero se planteó un acuerdo o negociación con Rocha que no ha avanzado ni un paso, incluso la Superintendencia de Sociedades no aceptó su plan de reparación a las víctimas.