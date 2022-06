Víctimas de las guerrillas piden dejar de ser instrumentalizadas políticamente

En medio de la campaña política han quedado algunos mensajes que para muchos han sido considerados ofensivos o que no respetan el dolor ajeno.

Es el caso de algunas víctimas del conflicto en el país, especialmente de las guerrillas, quienes han pedido que haya respeto por el dolor de las víctimas y que se deje de instrumentalizar en las campañas por la Presidencia.

Una de ellas fue la periodista Diana Sofía Giraldo, quien es reconocida por liderar organizaciones a favor de las víctimas del conflicto en el país.

“Dolorosa y vergonzosa la burla y satanización del llanto de Rodolfo Hernández por el secuestro y asesinato de su hija”, puntualizó Giraldo.

Dolorosa y vergonzosa la burla y satanización del llanto de Rodolfo Hernández por el secuestro y asesinato de su hija. pic.twitter.com/psVigkdnQM — Diana Sofía Giraldo (@DianaSoGiraldo) June 8, 2022

A través de un video, pidió que no se olviden a las víctimas de las Farc, del ELN y hasta del M-19. “¿Dónde están? Años, quizás, 10, 20, 30 años, con esos dolores congelados en el tiempo, la dignificación es otra cosa, no las instrumentalicen más, no las manipulen más”, pidió la periodista.

Criticó que desde la política supuestamente se crearon organizaciones para que el dinero de los victimarios no lleguen a las víctimas.

“Los políticos sinvergüenzas, que crearon muchas organizaciones, que se quedaron con los recursos que iban para las víctimas, que algún día se haga justicia y que se acabe esta demonización vergonzosa de una clase política que las usó y no las reivindicó y fue capaz de dignificarlas”, cuestionó Giraldo.

Otro de los que criticó que se use ese dolor en medio de la contienda política fue el representante Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, quien fue víctima de las Farc en dos ocasiones, ya que fue secuestrado por ese grupo guerrillero, al igual que su madre, Gloria Polanco.

“Ojalá que aquellos que se burlan del dolor de un secuestro nunca tengan que vivirlo, la incertidumbre se convierte en el peor dolor de todos”, comentó Lozada.

El hecho más evidente y que ha generado todas las críticas ha sido el mensaje que puso Margarita Rosa de Francisco en contra del Rodolfo Hernández, en el que decía: “Yo cuando me imagino a Rodolfo Hernández como presidente”, acompañado de una imagen del ingeniero llorando cuando le preguntaron por el secuestro y asesinato de su hija a manos del ELN en una entrevista con CNN.

A pesar de las críticas, la actriz reconoció su grave error y pidió excusas. “Estoy totalmente de acuerdo en que hay formas indignas de expresar rabia y frustración como la que utilicé yo hacia el candidato Rodolfo Hernández, a quien ofrezco disculpas de corazón. Espero estar más atenta para no caer en esa dinámica de nuevo”, dijo la actriz en uno de los varios mensajes en los que ha mostrado arrepentimiento.

Incluso, hasta el mismo Lozada le reconoció ese hecho. “Equivocarse es un defecto común, pedir perdón una virtud de pocos”, aseguró el representante del Huila. Margarita Rosa, a diferencia de otros que compartieron el mismo mensaje, ha sido exaltada por haber reconocido su error.

Sobre el episodio del fallecimiento de la hija del ingeniero, Socorro Oliveros, madre de Juliana y esposa del candidato, pidió respeto al dolor de la familia. A través de una carta recriminó a Petro, sin mencionarlo, porque supuestamente desde su sector se ha hecho una campaña “sucia”.

“El contendor en esta segunda fase de campaña se ha caracterizado, particularmente, por una manera sucia de hacer política. Se le miente al electorado buscando desprestigiar al opositor, inculcando mentiras en la cabeza de la gente y desviándola de la verdad”, dijo la esposa del ingeniero en las últimas horas.

También cuestionó que se hayan tomado elementos de su vida personal y especialmente hechos tan dolorosos para atacarlos. “Son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad”, pidió Oliveros.