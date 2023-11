Video | Ladrón armado se lleva más de $40 millones en joyas: “no vaya a gritar porque la mato, quietica”, le gritó a una trabajadora

“Hágame un favor, no vaya a gritar porque la mato, quietica”, le dijo el criminal a la mujer.

Las intimidaciones continuaron con insistencia: “¿Dónde está la plata, piroba? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde, dónde, rápido? (...) No vaya a salir hasta dentro de 10 minutos”, vociferaba el atracador mientras recopilaba su botín en una bolsa.

Tras el saqueo, el delincuente abandonó la escena a toda prisa, montándose en una motocicleta de color rojo de la marca AKT Flex, donde lo esperaba su cómplice. A pesar de la denuncia a la Policía, hasta el momento, no se ha podido dar con el paradero y la captura de los responsables o la ubicación de la moto usada paa el escape.

El propietario de la joyería, al expresar su alivio de que las amenazas no se materializaron en violencia física, le dijo a diario Vanguardia: “Gracias a Dios fueron amenazas y no atentaron en contra de la vida de ella. No hemos sacado cuentas exactas de lo robado, pero hasta ahora llevamos una docena de cadenas, 18 esclavas, 40 pares de topos, 20 candongas, 20 dijes, todo esto en oro”.