Video: mamá reprendió a su hijo tras ser señalado de agresión en la jornada del paro

En medio de las protestas y disturbios del 28 de abril, en Bogotá, se registró un curioso hecho. La madre de un joven, aparentemente menor de edad, lo reprendió en la calle, ante la mirada de algunos miembros del Esmad, por estar metido en los desmanes.

Al parece, el adolescente fue detenido por agentes de la Policía, cerca al Portal de las Américas, por participar en los disturbios. Hasta ese lugar se acercó la madre para regañarlo e, incluso, golpearlo.

“¿Le parece bonito?”, le dice ofuscada la mujer a su hijo, al tiempo que él le pide que lo escuche, para tratar de explicarle la situación, sin embargo, la mujer le responde más molesta: “¿Escúcheme qué hijueputas? Yo lo hacía durmiendo”. Al tiempo que lo grita lo golpea con lo que parecer ser un palo.

La mujer también reprende sus acciones preguntándole por la profesión de su padre: “¿Su papá qué es?, cuestiona, a lo que el joven responde que es policía. “¿Entonces que está haciendo en la puta mierda?”, concluye la madre del joven.

Madre saca a su hijo de participar en protestas en el barrio de Bosa, Bogota- Colombia

Después de reprender y gritar al menor, la madre explica a quienes observan que “el papá de él es igual, es un policía, le ha tocado durísimo, sabe como le toca a ellos. Yo le dije a él que lo último que faltaba es que lo cogiera la Policía. Se le va a tirar la vida a su papá”.

“¿Usted no quería ser policía? Entonces qué hace acá, tenía que estar durmiendo. ¿Por qué no me dijo? Yo lo hacía durmiendo”, reiteró la mujer. El joven respondió diciendo que él estaba viendo un partido y que pasó por el lugar de la refriega, pero que no participó en ella.

Diversos fueron los comentarios de los cibernautas sobre el video en redes sociales. Algunos aprueban la actitud de la madre, mientras que otros la repudian.

“A los hijos para corregirlos en muchas ocasiones hay que golpearlos para que entiendan y sepan escoger bien su camino”; “Si todas las madres hicieran lo mismo con sus hijos vándalos se fortalecería la protesta pacífica”; “Madre ejemplar aunque muchos no estén de acuerdo”, son algunas de las opiniones a favor de la madre.

Entre tanto, otros criticaron su actitud: “Qué falla que la mamá no sabe por lo que se motiva a luchar su hijo”; “En Australia la policía se la lleva ipso facto para la cárcel y child safety protege al muchacho de abuso doméstico quitándole la custodia a la abusiva madre”; “Una madre que resuelve los problemas a garrote. Qué mal ejemplo, formadora de violentos”.

Los incidentes durante la jornada del 28 de abril, cuando se cumplió el primer año del paro nacional, dejaron más de cuarenta capturas en ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira, Popayán y Tunja, donde se presentaron alteraciones al orden público, de acuerdo al ministro de Defensa, Diego Molano.