“Vil prostituta”: Así calificó nuevamente Rodolfo Hernández a Roy Barreras

El candidato Rodolfo Hernández parece salirle al paso a todo aquel que lo ataque en medio de esta campaña política.

Aunque el ingeniero ha tratado de bajarle al tono y ocuparse a convencer a los más de 6 millones de electores que le faltan para alcanzar la Casa de Nariño, es difícil que, por su condición de santandereano recio, no dispare contra quienes buscan atacarlo con señalamientos.

Este viernes 3 de junio la emprendió contra Roy Barreras, un senador cercano a Gustavo Petro que ha tratado de relacionarlo con el uribismo, una corriente política de la que el congresista hizo parte al comienzo de su carrera política.

En medio del Congreso de Fedepalma que se realizó en Bucaramanga y al que asistió el constructor, Rodolfo Hernández dijo que Roy Barreras es una “vil prostituta”.

Lo manifestó en medio de su discurso cuando se refirió al cambio, la frase con la que Gustavo Petro ha venido haciendo campaña. “La solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda… Así no se salva esto”, afirmó.

Esta no es la primera vez que Hernández trata a Barreras “como una prostituta ambulante”. A comienzos de 2022, el santandereano también lo tildó de esa forma y relacionó cómo el congresista fue uribista, saltó al santismo y se acomodó recientemente en el petrismo.

La disputa en redes entre ambos viene de tiempo atrás y parece agudizarse a medida que avanza la campaña presidencial. De hecho, tan pronto se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial, Barreras puso en duda la victoria de Hernández en Vichada. Este es un departamento donde Hernández le sacó más de 1.030 votos de diferencia a Gustavo Petro, pese a que semanas atrás había reconocido que no sabía que era Vichada y menos su capital.

Según Barreras, quien además ha tratado a Hernández de ignorante, en Vichada no hay internet y por eso dudaba del triunfo del santandereano. Sin embargo, excepto de Cumaribo, el ingeniero ganó en los cuatro lugares de votación, entre ellos, Puerto Carreño, la capital.

“Lo de Vichada es extraño. En Vichada no hay internet eficaz. Nadie tiene tik-tok. Nadie conoce a Rodolfo. Hernández ni siquiera sabía que el Vichada existía y extrañamente ganó allá. Exigimos ya la Auditoría Internacional sobre el Software para despejar toda duda”, afirmó Barreras.

El senador, según su trino, cree que la campaña de Hernández está basada exclusivamente en los mensajes que difunde a través de sus redes sociales. Sin embargo, en los debates, en las entrevistas radiales y televisivas, los colombianos que viven en estas zonas apartadas, han fijado sus propias preferencias políticas.

En esta carrera política, Rodolfo Hernández la ha emprendido más contra Roy Barreras y Armando Benedetti, a quienes ha señalado de saltar de un partido político a otro. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Petro, con quien ha reinado el respeto, pese a que el lenguaje entre ambos se ha agudizado en los últimos días. Con el senador Gustavo Bolívar, ha reinado la cordialidad, pese a las diferencias.

Recientemente, Hernández le confesó a SEMANA que los ataques de Petro no provenían directamente de él, sino de Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes lo impulsaban para atacarlo.