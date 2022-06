“Viva el ingeniero”: el jocoso trino de Alejandro Gaviria

El ex precandidato presidencial hizo una polémica publicación en su cuenta de Twitter.

Por estos días el país está a la expectativa por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentarán los candidatos Gustavo Petro Urrego, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo las finales del torneo de fútbol colombiano, en el que Atlético Nacional de Medellín se consagró como el primer clasificado a la final.

Ante este panorama, el exministro de Salud y ex precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, publicó en su cuenta de Twitter un trino con el mensaje: “¡viva el ingeniero!” y una fotografía del futbolista del equipo paisa, Jhon Duque, a quien apodan como el “ingeniero”.

Esto causó polémica entre los seguidores de Gaviria, pues muchos consideraron que el mensaje era con doble sentido, pues a Rodolfo Hernández también le apodan el “ingeniero”, y el exministro de Salud había expresado su apoyo a Petro.

Hace unas semanas, Gaviria confirmó su apoyo a la candidatura de Gustavo Petro en la segunda vuelta. Sin embargo, tal como lo hizo durante su campaña, el exministro de Salud no escondió sus reparos frente a algunos planteamientos del líder del Pacto Histórico.

“Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”, dijo el exministro.

De acuerdo con Gaviria, Petro se ha esforzado por “articular una visión de cambio” respetando el debate, presentado ideas y haciendo propuestas. Rodolfo Hernández, a juicio del exrector, no lo ha hecho.

“Desde un punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que simplemente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz pero oportunista. He criticado por muchos años la demagogia anticorrupción, me parece oportunista e inconveniente. Acaba con la confianza en las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia. Todo en busca de un interés electoral”, aseveró.

El exministro aseguró que la lucha contra la corrupción debe fortalecer al Estado, “no desmontarlo”.

También criticó la propuesta de austeridad de Hernández, una de las propuestas más representativas de su programa de gobierno. Según Gaviria, “desconoce la realidad económica y presupuestal, no está basada en un entendimiento profundo de la economía”.

“Gustavo Petro, por el contrario, es consciente de la necesidad de un ajuste fiscal, se ha tomado en serio el problema de las finanzas públicas. Sus ideas sobre una reforma tributaria tienen que concretarse y mejorarse, por supuesto, pero apuntan en el sentido correcto. Algunas de las ideas de Rodolfo Hernández son mera charlatanería”, agregó.

Después de hacer una crítica a Rodolfo Hernández, Gaviria mencionó los puntos en los que no concuerda con Petro.

Mi posición de cara a la segunda vuelta presidencial en defensa de la democracia, las ideas liberales y el cambio social: pic.twitter.com/0wBAsgNdQB — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 2, 2022

Posteriormente, aunque en una serie de audios y videos quedó claro como Barreras, jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, tenía todo listo para “irse al ataque en contra de Alejandro Gaviria”, al exrector de los Andes no le importó.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que decide quedarse en la campaña de Gustavo Petro, a pesar de los agravios y la traición política que se fraguó en su contra.

Reflexión sobre los vídeos que han circulado esta noche y los ataques políticos pic.twitter.com/Ddc1ihu63W — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 9, 2022

En un escrito sobre las revelaciones de SEMANA, Gaviria prefirió dejar esos ataques en el pasado y mantenerse firme en su apoyo presidencial a Gustavo Petro.

Vale la pena recordar que Duque fue fundamental en la clasificación de su equipo, pues anotó uno de los dos goles con los que vencieron al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.