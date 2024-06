Alcalde Char se reúne con autoridades nacionales por hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía: de ahí vienen extorsiones

Inseguridad

Y es que los hechos de inseguridad en las diferentes ciudades capitales no se detienen, pese al esfuerzo de los mandatarios locales que han robustecido las herramientas de la Fuerza Pública, así como el número de hombres y mujeres, aunque no se detienen los hechos delictivos.

“Aquí estamos nosotros poniendo nuestra parte. La Policía exigía moto, camioneta, computadores y radio, y ahora el turno es de la Policía, que nos devuelva la seguridad que tanto está requiriendo nuestra gente, juntos lo podemos lograr. Esta lucha contra la delincuencia no la podemos perder. Yo creo que con esta inversión no hay excusa para no prestar un servicio de calidad, entiendo que a la Policía le hacían falta muchas cosas, no tenían herramientas, pero ya no hay excusas”, dijo el mandatario distrital en medio de su discurso, el pasado 28 de mayo de 2024, mientras inauguraba un CAI en el sur de la ciudad.