Aterradora amenaza de alias el Negro Ober: prometió matar comerciantes inocentes como venganza por la captura de su esposa

Luego de conocerse la captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, quien sería la esposa de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, y presuntamente la encargada de las finanzas de la estructura criminal los Rastrojos Costeños. Este sujeto, a través de un video, aseguró que tomará represalias afectando a inocentes en la ciudad de Barraquilla.

Alias Negro Obre, quien se encuentra privado de la libertad purgando una condena de más de 50 años de prisión, comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región pues, según él, la captura de su esposa es una injusticia dado que ella no tendría nada que ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo y en seguida agregó “se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

Así mismo, este sujeto sostuvo que ahora los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. No obstante, las amenazas no solo fueron para los funcionarios de la rama judicial, alias Negro Ober también aseguró que tomará represalias contra la Policía, comerciantes y la población del Atlántico en general.

“Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”, expresó este hombre uno de los máximos cabecillas de Los Rastrojos Costeños.

Y finalizando diciendo que: “lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente y van a ser los comerciantes, me las van a pagar. Ahí van a llorar”.

Así fue la captura de alias Johana

Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, fue capturada en medio de un operativo realizado en un popular barrio de Bogotá. Sin embargo, según las autoridades, su actuar delictivo afecta directamente a la capital del Atlántico, pues fue la que quedó a cargo de la renta criminal una vez su esposo fue capturado.

“En el marco de la lucha contra la extorsión, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Gaula Élite, Gaula Atlántico y Comandos de Operaciones Especiales, capturó a Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johana o Vanesa, presunta cabecilla financiera de Los Rastrojos Costeños y compañera sentimental de alias Negro Ober, máximo cabecilla de esta estructura criminal”, dijeron las autoridades.

Un juez emitió la orden de captura contra la mujer como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir y extorsión. “De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta mujer es la compañera sentimental de alias Negro Ober, uno de los máximos cabecillas de Los Rastrojos Costeños y quien, al ser capturado y posteriormente condenado a más de 50 años de prisión, la habría designado como jefe financiera de la estructura, encargada del cobro de dineros producto de las extorsiones a comerciantes, transportadores, entre otros gremios, y la administración de esos recursos ilícitos”, explicaron desde la Mebar.

Presuntamente, alias Johana o Vanesa cobraba las extorsiones luego de que Negro Ober presionara a las víctimas y las intimidara con atentados, al parecer, ordenados desde prisión.

La ahora capturada, de 28 años, de acuerdo con las investigaciones, estaría ligada desde hace cinco años a las acciones criminales Los Rastrojos Costeños, teniendo como zonas de injerencia a Barranquilla y varios municipios del Atlántico.