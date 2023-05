Atención: requisan celda del ‘Negro Ober’ en cárcel de Popayán. Este fue el procedimiento

En cumplimiento a orden emitida desde la misma dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se realizó este 24 de mayo una requisa de control a la celda donde se encuentra recluido alias Negro Ober, en la cárcel de alta y mediana seguridad de Popayán.

De acuerdo con un informe entregado por el instituto penitenciario la orden del director tuvo el visto bueno del comandante de vigilancia de la cárcel y hasta la celda llegaron los guardianes, y siendo las 3:30 de la tarde finalizó procedimiento.

“En cumplimiento a orden emanada de la dirección general del Inpec y con el visto bueno del señor comandante de vigilancia de la cárcel y Penitenciaría con alta y mediana seguridad de Popayán, siendo las 15:30 horas, finalizó procedimiento de registro y control en el pabellón 10, UME, de la estructura de alta seguridad, donde se encuentra el privado de la libertad Ober Ricardo Martínez Gutiérrez”, indicaron las autoridades.

Para el procedimiento de requisa fue necesaria la utilización de medios técnicos y tecnológicos del Inpec y tras el procedimiento riguroso señalaron que no habían encontrado ningún tipo de elemento no permitido en la celda para el recluso, alias Negro Ober.

“Se efectuó requisa a los elementos y se registró al precitado interno, utilizando los medios técnicos y tecnológicos disponibles, procedimiento con el apoyo de Policía Judicial INPEC... en el cual no se reportó el comiso de ningún elemento de prohibida tenencia”, señalaron.

Alias Negro Ober, señalado cabecilla de los Rastrojos Costeños en Barranquilla - Foto: Suministrada a SEMANA por INPEC

El reporte fue claro en señalar que dentro de la celda no se encontró ningún elemento, pero también aseveraron que no se presentó ninguna novedad, como está acostumbrado el ‘Negro Ober’, tal como lo hizo a su llegada a la penitenciaria que pidió un televisor para su celda.

Esta es la celda del 'Negro Ober' en la cárcel de Popayán - Foto: Suministrada a SEMANA por INPEC

En Barranquilla, donde delinque principalmente la banda los Rastrojos Costeños, liderados por ‘Negro Ober’ fueron capturados recientemente dos sujetos tras ser señalados como presuntos miembros de la banda, y uno de ellos era quien según las autoridades le entregaba cuentas a Ober.

La captura se dio exactamente en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, alias Yesid, habría sido cabecilla de este grupo criminal y el material probatorio evidencia que también le rendía cuentas al Negro Ober.

Los sujetos presentan anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir, por darse para extorsión, por darse para narcotráfico; y por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Pero lo más grave de todo es que con ‘Negro Ober’ incomunicado y encarcelado, los dos sujetos según la Policía, pretendían realizar alianzas con miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, para dinamizar su actividad delincuencial.

“La policía metropolitana de Barranquilla rarifica su compromiso contra la delincuencia y continúa realizando actividades y estrategias para la prevención del delito y garantizar la seguridad, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso a la línea única de emergencias 123 de la Policía Nacional”, informó la institución.

Presuntos integrantes del grupo Rastrojos Costeños. - Foto: Policía

Madre de alias Negro Ober habló con SEMANA

En conversación con SEMANA, Alba Luz Gutiérrez, la mamá de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober —señalado por las autoridades como cabecilla de Los Rastrojos Costeños y que encendió la polémica esta semana luego de que lanzara amenazas a comerciantes, funcionarios de la Fiscalía y la Policía desde su antigua celda en Girón, Santander—, mostró su lado más humano.

Defendió a su hijo, aseguró que está arrepentido, que sus conductas obedecen a problemas psiquiátricos y que “solo Dios es quien lo puede perdonar”.

SEMANA: La figura de su hijo ha tomado trascendencia no solamente en Barranquilla sino a nivel nacional. Cuando usted escucha la radio, mira las noticias en el televisor o en la prensa sobre lo que ha hecho su hijo, ¿qué pasa por su mente?

Alba Luz Gutiérrez (A.G): Independientemente, como hijo mío, me duele mucho las cosas que dicen de él. Aparte, dicen cosas que no deben decir. Le achacan cosas que él no hace.

SEMANA: ¿De qué cosa estamos hablando?

A.G: Muchas cosas que suceden, que las hacen otras personas y se las achacan a mi hijo. No se justifica que él esté en una penitenciaría y pasan muchas cosas y muchos muertos, y todo es el Negro Ober. Y él me dice: “Mamá, yo no he hecho eso. Yo estoy acá, sin teléfono, no tengo nada. Todo me lo achacan a mí”. Mi hijo no es un santo. Pero él se quiere arrepentir de las cosas que hace. Me duele mucho que hablen mal de mi hijo.

La madre de alias Negro Ober en entrevista con SEMANA - Foto: Semana

SEMANA: ¿Cómo se siente al ver los videos en los que lanza amenazas?

A.G: Me siento muy mal. Le detienen a su señora esposa y ella es una señora sana. Independientemente de lo que la acusa la ley, el Gaula, los periodistas. Ella es una madre cabeza de hogar de tres hijos, una joven preparada, bacterióloga y le ensucian su vida.

SEMANA: Señora Alba Luz, vamos por partes. Usted mencionaba que él está arrepentido. ¿De verdad, después de escuchar esas amenazas, cree que tiene voluntad de arrepentimiento?

A.G: Sí, hay arrepentimiento. Cuando él estaba en La Picota tomaba una pastilla que se llama Clozapina, y el día que no se la toma, ve alucinaciones. Él me dice: “Mamá hay algo que me dice que mate, que mate, que me mate”. Cuando no se toma la pastilla, él ve muñecos, ve cosas que no tiene que ver. El médico de La Picota dijo que él tiene problemas psiquiátricos. Dos días antes de suceder lo que sucedió (los videos que grabó), el psiquiatra le dijo que está más loco que los están en la calle.

SEMANA: Es decir, la justificación radica en las afecciones psicológicas, según usted….

A.G: Sí, señor.

SEMANA: ¿Qué tipo de drogas consume Ober Ricardo?

A.G: Perico, marihuana, pepas. Entonces, siempre que me llama a mí " bla-bla-bla” (Balbucea). Siempre me llama drogado, drogado. No se le entiende lo que dice.