Atlántico: muere policía al chocar violentamente contra una vaca en plena vía

La falta de iluminación ocasionó que el uniformado no se percata de la presencia del animal sobre la vía.

Un miembro del Departamento de Policía del Atlántico, identificado como Juan Manuel Arteaga Martínez, falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas causadas tras chocar aparatosamente contra un semoviente, que se encontraba postrado en la vía y de cuya presencia no se percató el uniformado.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el accidente de tránsito se presentó cuando Arteaga Martínez se movilizaba por el sector conocido como Caño Bravo, perteneciente al municipio de Candelaria.

El uniformado, quien se desempeñaba como subintendente del grupo de Reacción 3 sur del Atlántico, iba a bordo de su motocicleta particular, en dirección a su domicilio, luego de finalizar un servicio en el municipio de Santo Tomás.

Mientras se desplazaba a su destino, a altas horas de la noche, el hombre de 49 años de edad no se dio cuenta de la presencia sobre la vía de una vaca, con la que chocó violentamente. El impacto con el animal provocó que perdiera el control de la motocicleta, se saliera de la carretera y terminara en el piso con múltiples traumas.

El uniformado adscrito al Departamento de Policía Atlántico se movilizaba en su moto particular cuando chocó con un semoviente, cuya presencia no identificó debido a que por la vía en la se desplaza carecía de iluminación. (Foto referencia). - Foto: A.P.I

Del accidente se percataron varios ciudadanos, residentes del sector donde se presentó el choque, quienes acudieron a auxiliar al subintendente, trasladándolo al hospital municipal de Candelaria. A su ingreso al centro médico fue atendido por los galenos, que intentaron estabilizarlo, sin embargo, una crisis cardiorrespiratoria que se habría derivado del trauma que sufrió por fuertes golpes en el tórax no permitió que los profesionales le salvaran la vida.

El subintendente de la Policía en el departamento del Atlántico que falleció tras chocar con una vaca, se desplazaba hacia su domicilio tras finalizar su servicio en el municipio de Santo Tomás. (Foto referencia). - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Ibagué

La Institución, que lamentó este hecho y extendió las condolencias a los familiares del subteniente, informó que se adelantan los respectivos actos para el sepelio Arteaga Martínez, quien hasta el último día de vida portó con orgullo y dignidad el uniforme de la Policía Nacional de Colombia.

Con respecto al semoviente, no se entregó información sobre su propietario. Sin embargo, la presencia de estos animales en las vías ha sido un tema sensible, ya que estos son uno de los mayores causantes de accidentes de tránsito tanto en el Atlántico, como otros departamentos del país. Aunque no hay un reporte actualizado, datos reportados por El Heraldo dan cuenta que los accidentes de tránsito que involucran a semovientes son un factor de riesgo para los usuarios de las vías en el Atlántico. Tan solo entre los años 2019 y 2020 se presentaron 24 accidentes generados por la presencia de vacas en las carreteras.

El no respeto de las señales de tránsito, conducir en exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol, mal estado de las vías, fallas tecnico-mecanicas y presencia de animales en las vías, son algunas de las causas detrás de los accidentes de tránsito. - Foto: Cortesía: Policía Nacional.

Esta situación, que representa una amenaza a la seguridad vial, ha sido abordado en ordenanzas expedidas por las distintas asambleas departamentales y en las que determinan medidas sancionatorias para los propietarios de semovientes, cuando los animales se encuentren sueltos en la vía. Sin embargo, estas decisiones no han sido efectivas para mitigar las emergencias viales y mucho menos para concientizar a los dueños de estos animales, de allí que los accidentes de tránsito con víctimas fatales y que son causados por presencia de semovientes en la vía, no se genere ningún tipo de acción legal.

Accidentalidad vial

Datos preliminares reportados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial dan cuenta de un incremento en la accidentalidad vial en el país. En el 2022, se presentaron 8.032 accidentes de tránsito, lo que habría significado un incremento del 13.06% respecto al 2021, año en el que se registraron 7.104 accidentes de tránsito en Colombia.

Datos preliminares de la ANSV indican que en el 2022 se presentó un incremento en la accidentalidad del 13%, respecto al 2021, al presentarse más de 8.000 accidentes de tránsito. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De ese total, correspondiente al año pasado, las motos fueron las que más contribuyeron a la accidentalidad en el país. Es decir, que de los 8.032 accidentes de tránsito, 4.808 fueron por usuarios de moto; representando esta cifra un alza del 14.01% en comparación con el 2021.

En cuanto a entes territoriales, Antioquia encabeza el top con mayores accidentes de tránsito en el 2022 con 1.014; seguido del Valle del Cauca (877), Bogotá (591), Cundinamarca (583) y Santander (412).