“Barranquilla va bien, pero le falta mucho”, Jaime Pumarejo se despide de la Alcaldía; estos son algunos de sus logros

No obstante, su administración también fue cuestionada por la reconstrucción de tres corredores viales importantes en la ciudad, como la Cordialidad, la Circunvalar y la Calle 30. Las obras arrancaron en el 2018 y, a la fecha, no han culminado. Pumarejo reconoce que el proceso de reconstrucción tuvo que ser suspendido durante pandemia, pero al finalizar este año prevé que los proyectos queden ad portas de su finalización.

Alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo | Foto: The Dialogue's Leadership for the Americas Awards Gala 2023, at the Organization of American States, Nov. 9, 2023. Photo: Jay Mallin | Foto: Jay Mallin