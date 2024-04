En Barranquilla: buscan a conductor responsable de ocasionar accidente de tránsito en el que murió una joven contadora pública

Según los testigos, la joven iba en una motocicleta, cuando un carro particular choca contra su vehículo expulsándola por los aires varios metros.

“Esa muchacha cayó en el carril contrario y la esperó un bus de servicio público. Por mucho que la quisimos ayudar esa niña ya estaba muerta porque el impacto fue demasiado fuerte, pero lo que llama la atención y da impotencia es que el carro que ocasionó el accidente se fue y no se detuvo a auxiliar a la jovencita”, explicó un hombre que labora por la zona y presenció el accidente, pero no quiso revelar su identidad.

“Uno no sabe cómo será la reacción y miren lo que pasó. Ayudamos a la muchacha, pero el responsable se fue y hasta el sol de hoy no se sabe nada, es nada. La Policía ha estado mirando y averiguando, pero si a ese caso no le meten un buen abogado quedará en la lista más de muertos en accidentes de tránsito”, explicó.