Nicolás Petro se quedó con las ganas de saber quién es la “fuente no formal” que lo delató

Nuevamente, la defensa de Nicolás Petro insistió en una solicitud que la Corte Constitucional rechazó: conocer la identidad de la “fuente no formal” que participó en la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el hijo del presidente. El nuevo intento, aunque tuvo apoyo de la Procuraduría, no logró convencer al juez de Barranquilla.

El abogado Diego Henao, representante legal de Nicolás Petro, hizo varios reparos a la acusación y al traslado probatorio de la Fiscalía. Advirtió de elementos que no fueron entregados, que no alcanzaron a revisar los dos millones de archivos digitales que compartió el ente acusador y que era necesario, para desarrollar una estrategia de defensa, conocer la identidad de la “fuente no formal”.

El abogado Diego Henao, defensa de Nicolás Petro, celebró la decisión del juez en Barranquilla que accedió a la solicitud de aplazamiento de la audiencia preparatoria. Advirtió que falta muchas pruebas por revisar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/HiiOWxBYy0 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 29, 2024

La Fiscalía respondió y aseguró que no revelará la identidad de la “fuente no formal”, que la mantendrá bajo reserva, como garantía de seguridad y además, porque así lo dispuso la Corte Constitucional, que esa “fuente no formal” no será elemento de prueba en el juicio contra el hijo del presidente. Así las cosas, ni pone, ni resta a la defensa.

“Por parte de la Fiscalía General de la Nación no vamos a revelar esta información de carácter reservado, adicionalmente, esta fuente no formal no se va a utilizar en ningún momento en el desarrollo del juicio oral para construir su teoría del caso, la misma solo fue utilizada para los intereses de los actos investigativos del ente persecutor”, dijo el fiscal Mario Burgos.

La Procuraduría advirtió que en el estado actual del proceso, resulta inocuo evitar la entrega de información solicitada por la defensa, esto es, la identidad de la “Fuente no formal”. La etapa probatoria ya culminó, al igual que los actos de investigación, así las cosas, no existe problema para entregar los datos sobre la identidad de quien ayudó a revelar y a construir la hipótesis de la Fiscalía.

“Por el contrario, hay una persona imputada, acusada y en este momento considera el Ministerio Público que no sería del caso ocultar información de personas que han brindado información suficiente a la Fiscalía para adelantar la investigación, ahora si esa información no le sirve a la defensa una vez conocida la identidad del informante, pues serán ellos los mismos interesados en desechar la posibilidad de escuchar como testigo”, dijo la Procuraduría.

La Fiscalía advirtió que no se opone a la solicitud de aplazamiento que hizo la defensa de Nicolás Petro, no porque comparta los argumentos de los abogados, de que aún faltan elementos de prueba por entregar, sino porque resulta entendible que la totalidad de los elementos requieren de más tiempo para completar su análisis. Reiteraron que no van a revelar la identidad de la fuente de información.

“No podemos hacer el trabajo a la bancada defensiva, acudir al centro de servicios judiciales a decirle que les entreguen los audios y los videos de cada una de las audiencias preliminar y nosotros no contamos con ellos, nosotros nos basamos en los audios y los videos, pero no los tenemos”, señaló el fiscal del caso.

Nicolás Petro, en la diligencia de su captura | Foto: SEMANA

El juez de Barranquilla, el encargado de adelantar el juicio contra Nicolás Petro, convocó a la Fiscalía y la defensa, para organizar cómo se va a compartir la información y cómo se va a comparar lo entregado por la Fiscalía, con lo que está en poder de los abogados.