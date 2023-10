El mal momento de San Andrés: familias comen una vez al día por crisis económica

No son tiempos buenos y la crisis se siente en todos los rincones de la isla . La sensación de inseguridad aumentó, costear un buen mercado se convirtió en un lujo y las deudas con las entidades bancarias están al límite.

Un mercado en agonía

El pesimismo por la actualidad de San Andrés es generalizado. Las 40 mil camas que están en departamento no se volvieron a llenar por completo y las temporadas de vacaciones no han sacado al mercado de la agonía.

El secretario de Turismo, Enrique Archbold, dijo que detrás de todos estos números hay un drama que no se puede calcular dado que los habitantes están haciendo esfuerzos mayúsculos para sobrevivir.

“ Hay familias que comen una vez o dos veces al día . Están cerrando negocios, vendiendo lanchas, no se están pagando los créditos bancarios. Está grave la situación. Sentimos que, tal vez, la gente se empieza a dejar caer”, comentó el funcionario.

“Estamos en cuidados intensivos”

No pueden zarpar embarcaciones con foráneos hacia el mar y esto los ha puesto contra las cuerdas: “Es injusto que no podamos contratar a personas no residentes para trabajar. Esto es una afectación a la economía que merece ser estudiada”, dijo la organización.