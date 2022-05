Elecciones en Barranquilla: enfermero que fue a votar recibió una sorprendente noticia

Aunque las elecciones presidenciales que se desarrollan este domingo 29 de mayo en Colombia han transcurrido en calma, sí se ha presentado una que otra historia insólita. Tal como le ocurrió a un joven barranquillero cuando acudió a ejercer su derecho al voto, antes de ir a cumplir sus labores profesionales y recibió la noticia que había sido designado como jurado de votación.

El hecho se registró cuando un enfermero llegó hasta el puesto de votación ubicado en la Institución Educativa Olga Emiliani, en la avenida Circunvalar, al sur de Barranquilla. Hasta ahí todo iba normal, pero cuando se acercó a la mesa donde debía ejercer su derecho al voto, le notificaron que él debía estar ahí sentado como jurado de votación.

“Me acabo de enterar, no me llegó mensaje ni por correo. Vine a votar como siempre y me encontré con esa noticia. Soy enfermero”, dijo el joven a Blu Radio. El profesional, quien iba vestido con su respectivo uniforme, al parecer era uno de los jurados de la mesa 29 a la que nunca llegó.

Para la jornada electoral de este domingo 29 de mayo, la Registraduría Nacional designó a más de 690.000 jurados de votación para que sean los encargados de atender el proceso de la elección del próximo presidente y vicepresidente de Colombia, efectuar los escrutinios de mesa y registrar los resultados de la mesa en los documentos electorales.

¿Qué pasa si no cumple con este deber?

Para esta primera vuelta, la Registraduría Nacional ubicó en el país y en el exterior 81.925 mesas, que se instalaron en 11.034 puestos de votación. En cada una de las mesas estarán presentes seis jurados: tres principales y tres suplentes.

Los jurados son diferentes a los que participaron en las elecciones de marzo para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, y son miembros de campañas y partidos políticos, empleados públicos y privados, docentes y estudiantes universitarios.

Dado que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, quienes sin justa causa no asistan o abandonen el cargo durante la jornada, serán sancionados. Si se trata de un servidor público, será destituido de su cargo.

Pero si el jurado de votación es particular, deberá pagar una multa de hasta diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, de $10 millones. Así mismo, a los jurados que no firmen el acta de escrutinio o formulario E-14 se les impondrá una multa equivalente a $10 millones.

¿Quiénes están exonerados de las sanciones?

De acuerdo con el Código Electoral, los jurados de votación que no cumplan con esta obligación o sus funciones pueden ser exonerados de las sanciones en casos particulares como:

Que el jurado de votación presente una grave enfermedad o su cónyuge, padre, madre o hijo.

Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a las mismas.

No ser residente en el lugar donde fue designado para ser jurado de votación.

Ser menor de 18 años.

Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Se deben adjuntar los documentos que comprueben la veracidad de alguna de las razona expuestas. Si la razón es una enfermedad, esto solo se podrá hacer presentando el certificado médico de la EPS, y si es por muerte de un familiar de primer grado, tendrá que presentar el certificado de defunción.