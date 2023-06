EPM le apuesta a Triple A, la empresa de servicios públicos de Barranquilla, y anuncia que comprará acciones en los próximos días

Desde Cartagena, durante la versión número 15 del Congreso Andesco, el gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, dio a conocer que en los próximos días se espera finiquitar la intención de adquirir acciones de la empresa de agua, acueducto y alcantarillado de Barranquilla, Triple A.

“Desde inicio de 2023, firmamos un memorando de entendimiento con Cayena (Antiguo Alumbrado Público) y el Distrito de Barranquilla para explorar caminos que permitieran que EPM adquiriera acciones de la empresa. Anunciamos que en la etapa de evaluación vamos avanzando muy bien y tenemos la convicción de que en los próximos días podemos formalizar la intención”, dijo Carrillo.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM - Foto: Esteban Vega

Aunque todavía se desconoce el valor de dicha negociación, el gerente general de EPM adelantó que en un primer momento buscan comprar el 51 % de las acciones.

“Cuando anunciemos la materialización se darán a conocer los valores de la transacción, si llegamos a un acuerdo, que es lo que esperamos, creemos que el desarrollo de la ciudad y del Atlántico está superando las capacidades que tiene hoy en día la Triple A. Con nosotros detrás, tengan la seguridad de que va a pasar lo que ha pasado en cada lugar que estamos, primero vamos nosotros y el desarrollo va detrás”, resaltó Jorge Carrillo.

La idea es cerrar la negociación en los próximos días, antes de que empiece a regir la ley de garantías.

La mayoría de acciones están en poder del Distrito

El tribunal administrativo de Cundinamarca negó una medida cautelar con la que se pretendía suspender la venta de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, que realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Distrito.

Resulta que el presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, Henry Antonio Anaya Arango, interpuso una acción popular alegando que dicho contrato celebrado supone un daño contingente.

Triple A presta servicios de acueducto y alcantarillado en Barranquilla - Foto: Triple A

“Que se tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar el daño contingente que se presentaría en el proceso de venta de la participación accionaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la Triple A S.A. E.S.P., empresa de economía mixta de servicios públicos que opera en Barranquilla al vender y pagar por debajo del precio establecido las acciones públicas de la TRIPLE A SA E.S.P. en cabeza de la SAE, por la violación y desconocimiento de los derechos colectivos de los colombianos: a la defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa, vulnerados por dichas instituciones en razón al incumplimiento flagrante y reiterado de sus obligaciones al celebrar y ejecutar un negocio jurídico, contrato estatal, que presuntamente va en contravía del erario y que ocasionaría un elevado detrimento patrimonial al Estado Colombiano”, dice el documento.

Cabe recordar que en el año 2021 la SAE vendió la totalidad de su participación accionaria en Triple A al Distrito de Barranquilla por un valor de 565.000 millones de pesos. En el cambio de gobierno, el actual director de la Sociedad de Activos Especiales manifestó tener reparos en la valoración de la empresa, alegando que fue vendida a un precio muy bajo.

La SAE vendió su participación en Triple A al distrito de Barranquilla en el años 2021. - Foto: SAE

Luego de un arduo proceso, el Distrito ganó la batalla jurídica, lo que despertó molestias en algunos sectores. Precisamente, la acción popular interpuesta por el veedor buscaba tumbar la ejecución de dicho contrato. Pero no fue posible. Las acciones, por lo pronto, seguirán bajo el poder del Distrito. Para el tribunal, no se encontró perjuicio irremediable. Según el fallo, no existe evidencia que establezca que dicho convenio represente un perjuicio irremediable.

Además, en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se deberá informar si dicho contrato ya se cumplió en su totalidad.