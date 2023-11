“Es el único presidente que nos ha mirado”: autoridades indígenas destacan gestión de Gustavo Petro en La Guajira, pero piden más recursos y presencia

“Lastimosamente no lo han dejado trabajar como queremos. Yo sé que él tiene una visión de una Guajira con unas vías de mejor acceso, mejor infraestructura de escuelas, energía porque no tenemos energía, no nos han dando la importancia que tenemos. Eso es el vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez, pero el vivir sabroso parece que solo es un eslogan porque nosotros no hemos empezado a vivir sabroso en el pueblo Wayúu”, dice María de los Ángeles Ávila, autoridad Wayúu.