Estos son los detalles revelados por el Ejército del ataque a helicóptero en Tierralta, Córdoba

“Desde la tarde anterior, la unidad militar comprometida en la investigación, con 24 integrantes (un oficial, dos suboficiales, 21 soldados) fue extraída aquí a Montería, lo cual facilitó que se pudieran adelantar durante la tarde, la noche e inclusive en horas de la madrugada, l as indagaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Inspección del Ejército Nacional”, dijo inicialmente.

En la comunicación también agregó: “desde primera hora estamos listos para hacer ingreso al área como tal para acompañar a las comisiones que no pudieron ingresar el día anterior que es Fiscalía, Procuraduría y la Justicia Penal Militar para en cabeza del comandante del batallón estar allí facilitando, como ha sido un compromiso desde el consejo de seguridad del día anterior (aquí mismo en Montería) de acompañar todas las diligencias entregando los medios y facilitando los temas de seguridad”, precisó Ospina Gutiérrez.

Así las cosas, los supuestos responsables de las amenazas que recibieron los campesinos de Tierralta no podrán portar armas. “Como comandante del Ejército Nacional he tomado la decisión de retirarles la confianza y responsabilidad de portar las armas de la República y adicionalmente, para los mandos, separarlos de alto ejercicio de la dignidad del comando y control de la unidad militar ordenando que no podrán ejercer ningún tipo de liderazgo operacional ni de inteligencia militar”.