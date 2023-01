Grave denuncia: Policía habría disparado a un joven en el sur de Barranquilla; “la dentadura se le salió por el impacto de la bala”

En un centro médico del sur de Barranquilla permanece Jonathan José Pereira Moreno, luego de resultar herido en medio de un supuesto procedimiento policial. SEMANA conoció que el joven de 26 años se encuentra estable en una unidad de cuidados intensivos, ubicada en el Camino Adelita de Char, a la espera de una cirugía en el rostro.

Según relató el hermano de la víctima, el caso se habría registrado el pasado domingo, 1 de enero. Esa tarde, ambos se encontraban departiendo con un vecino a las afueras de una vivienda en el barrio El Golfo.

“A eso de las 4:00 p. m. yo le dije a mi hermano que me prestara su moto para hacer un mandado donde mi papá. Cuando voy en camino, me frena una patrulla de la Policía, me requisaron, me pidieron la cédula y yo se las di”, narró Maicol Pereira Moreno, hermano de Jonathan, en conversación con SEMANA.

Jonathan José Pereira Moreno - Foto: A.P.I

Maicol aseguró que durante la intervención los uniformados le solicitaron los papeles de la moto, pero dicha documentación estaba en poder de su hermano. “El policía me dice que si quiero recuperar la cédula debo acercarme al CAI con los papeles. Entonces yo me regresé para buscar a Jonathan”.

Al llegar al sitio, empezó un procedimiento catalogado por la familia como “irregular y arbitrario”.

“El señor agente me dice que me va a hacer un comparendo. Yo le pregunté el porqué si en ningún momento le salí con groserías. Y él me dijo que me aplicaría el comparendo porque sí”.

Según denunció Pereira Moreno, al momento de pedir explicaciones el uniformado sacó su bolillo de dotación con intenciones de agredirlo.

“Él me intenta pegar y yo me abrí. En ese instante iba pasando un taxista y yo le pedí el favor de que grabara lo que estaba sucediendo, pero el taxista no quiso”, dijo Maicol.

CAI Los Olivos II. Sector donde habría ocurrido el caso. - Foto: A.P.I

Posteriormente, otra patrulla de la institución habría llegado al CAI y de acuerdo con lo manifestado por el hermano de la víctima, un agente se le acerca y le apunta con un arma de fuego.

“Me dio miedo y salí corriendo. Yo siento que me están persiguiendo y escucho varios disparos. Cuándo llegué a mi casa un vecino me dijo: ´Mijo, allá quedó su hermano baleado´. Entonces yo me regresé al CAI, al lugar de los hechos, pero ya mi hermano se lo habían llevado a la clínica”.

Al parecer, Jonathan fue auxiliado por un amigo mototaxista, quien alcanzó a trasladarlo hasta el centro asistencial.

“La gente me dice que un Policía disparó, el impacto se lo alcanzaron a pegar en el rostro, en la parte superior del labio. La bala le salió en la parte de atrás de la oreja. La dentadura se le salió. Él está vivo de milagro”.

Incluso, en la tarde del pasado martes, 3 de enero, familiares, allegados y vecinos realizaron un plantón en el CAI, ubicado en el barrio Los Olivos II, para exigir justicia.

Protesta CAI Los Olivos. - Foto: A.P.I

Maicol indicó que interpondrá la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para iniciar con la respectiva investigación. La gravedad de las heridas fue de tal magnitud que Jonathan estuvo en coma inducido.

SEMANA intentó contactarse con la Policía metropolitana de la ciudad, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.