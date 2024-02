Increíble: hombre descubrió que desconocidos estaban afiliados como sus beneficiarios en la EPS

A su juicio, la respuesta de la empresa fue oportuna: “Ya me solucionaron el problema, hablé con la gerente y me estuvo colaborando, muy atenta ella, pero ya está todo bien”.

“Desde Salud Total EPS establecimos comunicación con el protegido para revisar y gestionar la transacción de las personas que no corresponden a su grupo familiar”, afirmó la empresa.

Aunque hay preocupación por el episodio. El afectado narró que se debe prestar atención a los procedimientos porque, con base en los comentarios que ha recibido, no sería la primera vez que se identifica el problema.

“Sí deben prestarle atención a ese tipo de casos porque, en los comentarios que he visto y las notas que han montado, no he sido la única persona que le ha pasado eso”, agregó el hombre.