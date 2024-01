Mujer pilló a su pareja saliendo de un motel en Barranquilla y el video se hizo viral; el hombre dio insólita excusa

La tremenda escena de celos tuvo lugar en el parqueadero del motel. La mujer, llamada Ingrid, apenas vio salir del sitio a su esposo, le reclamó hasta más no poder. Esta lo acusó de estar en el motel con su supuesta amante, la cual responde al nombre de Rosa.

Pero la respuesta de su pareja fue más que insólita. Este, viendo a la situación que se enfrentaba, le dijo a su novia que simplemente se encontraba en ese motel trabajando, haciendo labores de plomería . Claramente, Ingrid no le creyó, aunque el hombre le mantuvo su excusa durante toda la escena.

Los uniformados se vieron obligados a presentarse en el lugar para que Ingrid no tomara represalias en contra de su pareja. El final de la historia es el mejor de todos. La mujer, aun sin creerle a su pareja, tomó la decisión de marcharse del lugar en la moto del mismo.

“Así son todas, sin importar el origen: Desconfiadas. Uno no puede, después de dictar la conferencia en un simposio, encontrarse en las playas a una muchacha joven, porque no estaba en simposio sino vagabundeando”; “Yo le hubiera creído si al menos tuviera un rollo de cinta de teflón”; “Qué mujer tan em-peliculada”; “El que graba no hace nada para defender y el encargado tampoco sale ayuda al pobre que pronto van a enterrar con rosa y todo”; “Bueno, pero alguien que viva cerca de estos personajes y suelte el rollo como es”, fueron algunos de los comentarios más cómicos.