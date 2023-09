Murió ciclista en un accidente de tránsito en el norte de Barranquilla. Un bus de servicio público involucrado

Un trágico y mortal accidente se registró en la mañana de este martes 5 de septiembre en el norte de la ciudad de Barranquilla, dejando como víctima a un ciclista que aún no ha sido identificado por las autoridades.

“Una llamada telefónica a la línea de emergencias 123 dio aviso a las patrullas policiales, quienes de inmediato activaron un plan candado, permitiendo interceptar al vehículo tipo bus que se desplazaba a gran velocidad por la calle Murillo, causando zozobra en los usuarios de la vía y transeúntes. Los uniformados les hicieron la señal de pare al delincuente, pero este hizo caso omiso. En la huida embistió a varios vehículos que transitaban por el sector, logrando afectar un total de 4 automotores, ya que este provocó un choque múltiple a la altura de la vía circunvalar, cabe resaltar que de este hecho no resultaron personas lesionadas”, informaron las autoridades.

“Había un trancón y yo vengo saliendo de la curva del puente; de la oreja del puente, para tomar la Circunvalar, hago el pare que es obligatorio para entrar a la Circunvalar y este bus fue el que me golpeó, me estrello, me estremeció y todo. Vengo con toda mi familia, dos menores de edad, uno de dos años, uno de cinco años y mi esposa. Gracias a Dios los niños están bien, la Policía capturó al hombre”, relató Gabriel Alejandro Cotis Caballero, uno de los afectados en el choque.