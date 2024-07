Nuevo feminicidio, esta vez en Atlántico: hombre asesina con un machete a su compañera sentimental

La violencia contra la mujer en el departamento del Atlántico no se detiene. La tarde de este martes 2 de julio de 2024, una mujer fue asesinada por su compañero sentimental en medio de lo que sería una discusión, en el municipio de Tubará.

Una mujer, decapitada en Atlántico

Ya van tres policías asesinados en Barranquilla en dos meses, pero aún no hay responsables capturados: ¿Qué es lo que está pasando?

Contexto: Ya van tres policías asesinados en Barranquilla en dos meses, pero aún no hay responsables capturados: ¿Qué es lo que está pasando?

“Un día llegó a la casa a las 12 de la noche y detrás de la puerta sacó una pistola y se la puso a ella, a mí también me señaló con la pistola y hasta le pegó a una hija de Liliana”, contó la joven.

“Ella me dijo que iba para allá, pero yo no quise ir porque tenía una muela inflamada. Ella había dicho que se iba a mudar para allá donde la terminaron asesinando. Si me hubiese ido con ella también estaría muerta”, indicó la joven.