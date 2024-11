Organizadores cancelan recorrido de marcha contra Petro en Barranquilla: “No teníamos garantías de seguridad”

Un recorrido planificado con objetivos claros

Intervención del senador Carlos Meisel

Cancelación del recorrido por razones de seguridad

“No teníamos garantías, no hubo garantías de seguridad, nos mandaron fotos donde habían personas con piedras esperándonos al final de la marcha, aparte nos vandalizaron los carro vallas desde el sábado, no hay garantías, no podemos salir a exponer la gente de Barranquillera. Vinieron cantidad de personas, se fueron como llegaron porque ellos querían marcha, pero no podemos exponer, eso fue lo que pasó”, explicó.