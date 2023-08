¿Quiénes son los responsables del asesinato del padre de alias Castor? Esto reveló el señalado delincuente desde la cárcel

“35 días provocándome diariamente con operativos y acoso constante, terminando esto con la muerte de mi padre. Hoy les exijo que den la cara ante los organismos de derechos humanos y ante el comisionado de Paz, expliquen por qué de forma misteriosa nos están desapareciendo, no solo a mí, sino a otros compañeros, los cuales hoy no tienen voz ”, dice el sujeto en su video.

“A la comunidad y al pueblo atlanticense les digo: no crean en todo lo que dice la prensa amarillista, no somos extorsionistas, no todo el que usa o escribe a nombre de Los Costeños pertenece a la organización. A la Policía le digo que pueden estar tranquilos y que vamos a seguir comprometidos con la paz, que no habrá represalias a todos los compañeros de lucha. Gracias por el apoyo y los invito a que sigamos con la paz, que no nos dejemos provocar por el enemigo; a mi hermano, esposa y mis hijos, que seamos como mi padre: siempre firme, ni un paso atrás, siempre adelante”.