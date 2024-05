Situación en La Mojana es crítica: más de 2.500 afectados y 120.000 cabezas de ganado perdidas

La cifra de afectados por el rompimiento de Caregato aún no es exacta, pero estiman las autoridades que son más de 2.500 personas, 120.000 cabezas de ganado se han perdido, al igual que los cultivos de arroz ubicados en más de 35 hectáreas.

Los campesinos y los habitantes de esta zona del país oran esperando que no llueva por estos días, pues los trabajos por parte del contratista avanzan, al parecer, por la presión de la misma comunidad y no por el compromiso que ya estaba pactado.

“El director Carlos Carrillo sigue poniéndole trabas al consorcio que está ejecutando las obras, el cual no ha parado la obra porque tiene mucha presión de nosotros de la comunidad, estamos fregando para que no detengan los trabajos que son urgentes. Es necesario que la retórica de pensamiento de que año tras año el río Cauca debe inundar a esta población, cambie”, expresó.

Y es que para Enrique Martínez Alemán, líder social y presidente de la Asociación Ganadera de La Mojana, hay cosas extrañas en la contratación para estos trabajos porque el contratista les dijo que se había quedado sin dinero, pero desde la UNGRD les informaron que ya tenía un anticipo de 25.000 millones de pesos que no aparecen completos.

“A partir de que el doctor Carrillo nos mostró el documento, el contratista se quedó callado y no nos ha dado la cara desde entonces. Nosotros comenzamos a analizar la cosa y nos dimos cuenta de que con todo ese dinero pudimos tapar diez Caregato y nos sobraba. Es increíble que con todo ese dinero no hayan podido taparlo. El proyecto lo aprobaron por 130.000 millones de pesos”, indicó.

Por su parte, Hadis Solar Vilora, lideresa comunitaria de El Jardín, uno de los sectores con mayores pérdidas. indicó que es desolador lo que están viviendo, pues la ayuda de las autoridades no ha sido la que esperaban.

“Cuando se metió la primera inundación contábamos con algo que nos quedaba, pero ahora sí quedamos arrasados por completo, no nos quedó nada, realmente nada. Perdimos los cultivos de arroz, los animales están en una situación crítica. Estamos haciendo toda clase de vueltas para pedir auxilio, pero no hemos encontrado ningún tipo de ayuda”, precisó en medio de la angustia que no solo vive ella sino que son más de 2.500 afectados.