Tremendo susto: así fue mordido por un tiburón un deportista en San Andrés; el hombre sobrevivió y explicó cómo lo hizo

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, fue desde donde el pasado 18 de julio se reportó la difícil situación por la que atravesó un grupo de deportistas que departía en las playas de la zona conocida como El Nirvana, cuando uno de ellos mientras practicaba apnea fue mordido por un tiburón.

La víctima de este hecho fue un buzo identificado como Cristian Castaño Villa, a quien de acuerdo con el informe emitido desde la corporación, el animal habría atacado por “curiosidad”, en sus dos manos y una pierna.

“Cerca del mediodía, una emergencia se habría presentado en el mar, en el área conocido como El Nirvana, luego de que buzos apneistas presentaran un momento de gran sorpresa al encontrarse de cerca con varios tiburones oceánicos de puntas blancas (Carcharhinus longimanus), quienes frecuentan zonas profundas”, indicó la corporación.

En el mismo informe la corporación Coralina aseguró que el hecho no pasó a mayores y que el deportista está fuera de peligro tras el ataque, que estuvo consciente con todas sus extremidades, valiéndose por sí mismo en materia físico-motriz durante el rescate.

“Situación que no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de personal de #CORALINA, quienes se encontraba en el área y logró brindar ayuda a los buzos”, agregó la información.

El tiburón mordió al buso, pero no le causó heridas de gravedad | Foto: Tomada de Red de Apoyo Ciudadana

Ahora Cristian, después de 8 días del acontecimiento dió su versión de lo ocurrido a un medio de comunicación de la isla en donde aseguró que aunque sus heridas fueron muy profundas, agradece la atención prestada y el estar hoy a salvo.

“Cuando me avisaron de su presencia, paré normal en el agua porque los habíamos visto varias veces allí, normalmente manteniéndose a una distancia de 3 a 5 metros. Yo estaba tranquilo esperando a que se fuera, me puse la máscara y luego vi cómo el tiburón se dirigía hacia nosotros, acercándose demasiado esta vez, tanto que yo lo alcancé a golpear con mi monoaleta para que se alejara”, relató Cristian.

El relato de Cristian evidenció su valentía en el momento de los hechos, contó que quiza pro la adrenalina del momento no sintió dolor alguno y salió del agua.

“Ya de ahí pasó a morderme en el cuerpo, no recuerdo con claridad cuántas veces me atacó en total, mientras yo seguía defendiéndome; tal vez por la adrenalina no sentía el dolor, pero sí había mucha sangre en el lugar”, añadió.

Pide que de ser capturado el tiburón no sea sacrificado | Foto: Twitter/ BarryOnHere

Pero lo que quedó más claro con su versión es su amor por los animales y pidió que el tiburón no fuera asesinado.

“Espero que al tiburón no lo maten, o que si lo capturan se lo lleven lejos. No soy experto en el tema, pero pienso que él tenía era hambre; y el problema por el que están cada día más cerca y que hay más avistamientos, es por la sobrepesca que está acabando con la fauna marina y por eso ellos están buscando presas cada vez más cerca a la orilla, y como nosotros invadimos su espacio, la combinación de todos estos factores desencadenó el hecho, pero no fue culpa del tiburón”.

“Aclaro que no perdí los dedos de la mano ni alguna extremidad, tampoco que fue un tiburón tigre como se dijo en un principio. Lastimosamente mi participación en el Mundial de Roatán queda cancelada, puesto que ya no me da el tiempo para entrenar como es debido; pero muy probablemente sí lo haré en el Mundial de AIDA, que se desarrollará en dos meses en Chipre”, indicó.

Por lo anterior desde la corporación Coralina también recomendaron: “es importante recordarle a la comunidad que los tiburones están en su hábitat natural y es el hombre que ingresa en sus dominios, por tanto, hay que tener mayor respeto con la naturaleza y tomar las precauciones ante este tipo de encuentros” en el mar de San Andrés.

En otros hechos acontecidos en la isla Edwin Pérez Rodríguez, el padre de Camilo Pérez Medrano, uno de los dos adolescentes desaparecidos desde el 7 de julio mientras realizaban labores de pesca y quien reside en Cartagena, implora a las autoridades de la isla que lo dejen ingresar a buscar a su hijo, pues no le quieren permitir el ingreso debido a un problema que tuvo tiempo atrás.

“Necesitamos que el papá llegue a San Andrés, pero no lo quieren dejar entrar porque tuvo un inconveniente. La mamá está sola, necesitamos que lo dejen entrar. Él no viene a nada diferente que buscar a su hijo. No va a ir a pasear, rumbear o trabajar, solo a buscar a su hijo”, aseguró una mujer que avocó por Pérez en redes sociales.

Se han realizado plantones pidiendo resultados en las búsquedas. | Foto: Tomada de redes sociales

Este pedido se suma a las velatones y plantones que amigos y familiares de los menores de edad desaparecidos han hecho en San Andrés y en la costa colombiana.

Hasta el momento las labores de búsqueda de Camilo Pérez Medrano y Junior José Pérez Herrera, de 14 y 15 años, han sido infructuosas. La Armada aseguró que junto a la Fuerza Aérea vienen adelantando las pesquisas para dar con su paradero en el mar Caribe.

Los jóvenes desaparecidos tienen 14 y 15 años respectivamente. | Foto: Tomada de redes sociales

Los adolescentes desaparecieron cuando estaban a bordo de una embarcación artesanal en una faena de pesca en la mañana del 7 de julio. La embarcación habría perdido el rumbo en el oeste de la isla.

“La Institución Naval puso en marcha la operación de búsqueda y rescate, a la vez que informó al Centro Nacional de Monitoreo y Vigilancia Marítima para alertar a las embarcaciones del sector sobre la emergencia. El esfuerzo de búsqueda de los dos menores en el mar se adelanta con medios propios, unidades de Superficie y de Guardacostas junto a aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana; la Armada de Colombia coordina apoyos desde otras zonas marítimas con autoridades militares de Costa Rica y Nicaragua para ampliar el esfuerzo de búsqueda”, explicó la Armada.