Padre de joven pescador desaparecido en San Andrés suplica que lo dejen entrar a la isla para buscar a su hijo

“Necesitamos que el papá llegue a San Andrés, pero no lo quieren dejar entrar porque tuvo un inconveniente. La mamá está sola, necesitamos que lo dejen entrar. Él no viene a nada diferente que buscar a su hijo. No va a ir a pasear, rumbear o trabajar, solo a buscar a su hijo”, aseguró una mujer que avocó por Pérez en redes sociales.

“Pues la verdad en sí, en sí, no tengo ninguna respuesta. Simplemente, sé lo que me dicen de la Guardia costera: que están buscando, que se están moviendo, pero me tiene muy incómodo porque, la verdad, que no me dan razón de nada (...) No dan una razón, solo me dicen, están metidos en esto, que no han parado y que no quieren parar la búsqueda. Aunque ese es el mensaje de ellos, nosotros queremos que, por favor, nos colaboren día y noche, por favor, que se pongan la mano en el corazón, porque esto es muy doloroso”, dijo Pérez a El Tiempo.