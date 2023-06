En video quedó registrado el momento en el que ladrones en San Andrés intentaron robar a turistas chilenos.

En video quedó registrado el intento de hurto a dos turistas chilenos en la isla de San Andrés. De acuerdo con las imágenes reveladas por una cámara de seguridad, dos antisociales que se movilizaban en una motocicleta abordaron a los dos extranjeros para amenazarlos con armas blancas, mientras estos caminaban tranquilamente por el sector conocido como Punta Hansa.

Acto seguido, los dos turistas no se dejaron amedrentar de los delincuentes. Al contrario, se enfrentaron a ellos por varios minutos.

Mientras los delincuentes amedrentaban a sus víctimas, la grabación muestra que la zona estaba completamente sola, por lo que nadie más intervino en la disputa. Tampoco se vio la presencia de uniformados de la Policía.

La situación se fue tornando más pesada. Incluso, uno de los ladrones, que vestía camiseta amarilla, amenazó a una de las víctimas hasta con una correa, para que le entregara sus pertenencias. Finalmente, los delincuentes no lograron su cometido y huyeron de nuevo en la motocicleta con rumbo desconocido.

Según el medio local The Archipelago Press, tras el hecho presentado en la noche del domingo 25 de junio, los turistas chilenos “decidieron abandonar la isla y anunciaron que van a hacer viral este video, por el mal rato que vivieron en San Andrés”.

Los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto, mientras que en redes sociales los internautas han rechazado contundentemente el hecho.

“Era mi pensamiento ir a conocer la isla en vacaciones, pero ya no”; “San Andrés se antojó de lo que pasa en Cali. Después de que coja ventaja eso no hay quien lo detenga”; “en una isla tan pequeña ya se debería saber quiénes son los malandros, pero no hay autoridad”; “se acabó el turismo”; “tras de que en San Andrés no hay nada y caro que sale el pasaje, ahora esto”; “qué horrible comportamiento”; “por favor, gobernador Everth Julio Hawkins, atención a estos casos. Ya no hay autoridad”, fueron algunos de los comentarios.

Joven que robó a turista fue capturado por ubicación GPS

Un robo fue reportado ante de la Policía Metropolitana de Cartagena (Mecar). Se trata de un turista que se encontraba hospedado en un hotel del reconocido barrio de Getsemaní. Según el relato de la víctima, por medio de redes sociales, conoció a un joven de 23 años, identificado como Wilker José Salas Fuenmayor, de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con el informe brindado por el coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, comandante Mecar, “el señor Salas Fuenmayor y su víctima se conocieron a través de una red social, este lo invitó a su hotel en el barrio Getsemaní, donde luego de consumir una cervezas, le suministró una sustancia que lo dejó en estado de indefensión y somnolencia. Fue en ese momento en que Salas Fuenmayor le hurtó sus pertenencias, avaluadas en 15 millones de pesos aproximadamente, entre ellos un celular de alta gama y mil dólares en efectivo”.

Elementos recuperados. - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cartagena

Inmediatamente, la víctima reportó el hecho a las autoridades. La Seccional de Investigación Criminal e Interpol logró rastrear el teléfono robado.

Este sujeto fue capturado en el barrio Torices, calle 39, minutos después del reporte del ciudadano. La captura de este extranjero fue posible gracias al seguimiento del Global Positioning System (GPS) del celular hurtado. Los delitos de los que es señalado son: hurto y falsedad en documentos público.

La víctima conoció a Salas Fuenmayor por redes sociales. - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Cartagena

“Invitamos a la ciudadanía a tomar precauciones y medidas de seguridad a la hora de usar estas aplicaciones de citas, y no exponer su integridad ante estos inescrupulosos que están a la espera de cualquier oportunidad para sacar provecho. También invitamos a denunciar de manera oportuna para poder lograr la captura de estos delincuentes”, indicó el coronel Gualdrón.