“Una gran desilusión”: el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, se despacha contra el presidente Gustavo Petro; “no he visto ningún cambio”

SEMANA: Ad portas de culminar su gobierno departamental, ¿cómo encontró Sucre y cómo lo deja?

Héctor Olimpo Espinosa: Lo dejo diferente.

SEMANA: ¿A qué se refiere con “diferente”?

H.O.E: Le cuento que nosotros encontramos un departamento con muy poca esperanza y dejamos un departamento con esperanza. Hoy en día, Sucre se proyecta en el país, es un departamento del que se habla. Sucre es un departamento que logró ponerse en la óptica nacional.

Nosotros dejamos el megaproyecto de La Mojana andando con 2.1 billón de pesos. Dejamos el Pacto por el Golfo de Morrosquillo andando también con 1.5 billones de pesos. La revolución de la infraestructura con dos billones de pesos en vías, infraestructura de educación, en salud, deportiva, vivienda, en gas, energía y tecnología;

La estrategia de productividad e innovación. Hoy tenemos 40.000 beneficiarios emprendedores, en el campo, en el sector cultural y en el turismo. Y la estrategia Sucre Escucha, que contamos con el modelo más ambicioso que se ha construido en Colombia en materia de inclusión social para jóvenes.

Región de la Mojana | Foto: A.P.I

SEMANA: Voy a tomar dos de esos proyectos que usted mencionó: La Mojana y el Pacto por el Golfo de Morrosquillo. Todos los años se anuncian inversiones y más inversiones, pero la gente quiere ver obras, ¿en qué va eso?

H.O.E: (Silencio prolongado)

SEMANA: Por ejemplo, el aeropuerto de Tolú, cuya licitación se tenía prevista para el pasado mes de agosto, pero aún no hay nada de eso…

H.O.E: Ya están publicados los prepliegos y lo van a adjudicar en los próximos dos meses. Ponemos la primera piedra en noviembre o en diciembre antes de irnos. Pero ya está la plata.

SEMANA: ¿Entonces en noviembre inician las obras del aeropuerto?

H.O.E: Esa es la promesa de la Aerocivil.

SEMANA: Gobernador, ¿y el hospital de segundo nivel del Golfo de Morrosquillo? la construcción iniciaba ahora, en este segundo semestre.

H.O.E: Ya lo estamos licitando. Y también pongo la primera piedra a final de año.

SEMANA: Con respecto a La Mojana, el presidente Gustavo Petro no estaba de acuerdo con esas obras porque según él significaba cercar el río Cauca y eso no era viable, ¿cómo hicieron para que cambiara de opinión?

H.O.E: Yo me asusté mucho cuando el presidente Petro dijo que no le gustaba el proyecto, yo dije ´se perdió el trabajito´, pero logramos con entendimiento construir una visión común con la ministra Susana Muhamad, que es una señora muy seria, muy técnica y bien intencionada (...) El proyecto lo enriquecimos con la ministra Muhamad y hoy en día es una realidad, va andando, en el 2030 esa gente va a vivir completamente distinto.

Gobernador de Sucre en conversación con Semana. | Foto: SEMANA

SEMANA: Pero hay personas que aseguran que no se está haciendo nada, ni las actividades de dragados, ¿qué les dice a ellos?

H.O.E: Que los vamos a sorprender.

SEMANA: hablemos del Gobierno nacional. En una palabra, ¿cómo describe el gobierno de Gustavo Petro?

H.O.E: Una gran desilusión

SEMANA: ¿Por qué?

H.O.E: Llegó con una propuesta de cambio y con una propuesta para generar consensos. Yo me alcancé a ilusionar. Yo era el presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Hicimos varias reuniones con el presidente, acordamos un montón de cosas y nada de lo que acordamos pasó. Lo que me indica es que no quisieron hacerlo o simplemente no pudieron hacerlo porque es un gobierno que tiene problemas de gerencia.Tienen problemas de articulación y de seguimiento, y sus problemas de articulación son dentro del gobierno y por fuera del gobierno.

SEMANA: ¿En qué momento se desilusionó?

H.O.E: A finales del año pasado como en noviembre y diciembre, cuando comencé a ver la pugnacidad del presidente, cuando empecé a ver un presidente que desbarataba los consensos, un presidente desarticulado. No he visto ningún cambio.

SEMANA: De hecho, una de esas fracturas con el Gobierno es por el tema de los hospitales públicos de Sucre, ¿qué pasa?, ¿por qué no hay plata para pagarle a los empleados?

H.O.E: Yo llegué aquí con la promesa de liquidar los hospitales porque están quebrados. Se metió la pandemia, no lo pudo hacer. Cuando pasó la pandemia empecé el proceso. Lo dejé listo a finales del Gobierno de Duque y cuando llegó Petro me lo paró. La ministra Carolina Corcho me dijo que no me dejaría liquidar los hospitales. Me propusieron fusionar los hospitales y ella me colaboraba con unos recursos para el saneamiento. Ella ponía una plata y yo la otra. Yo acepté. Me presionaron y yo me dejé presionar con la promesa de que me darían una plata para sanear los hospitales. Al final, salieron con nada. Nos metieron en ese “embeleco” de la fusión y nos tienen embarcados a todos, a los funcionarios que no tenemos como pagarles. Nosotros tenemos una plata para pagarle a la gente pero no nos quieren ayudar con las autorizaciones para paagrle a los empleados.

Hospital Universitario de Sincelejo. | Foto: Archivo Particular - Cortesía

SEMANA: Pero las finanzas del departamento han crecido con el recaudo de impuestos, ¿por qué esa plata no se destina para sanear las deudas?

H.O.E: Yo tengo hoy 50.000 millones de pesos, en mi cuenta, para pagar. Pero el Gobierno no me quiere ayudar a pagar porque necesito que me hagan una autorización con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Hacienda. Yo tengo cómo pagarle a los empleados, pero ellos no quieren ayudarme. El Gobierno, encabeza el ministro de Salud, nos están condenando a la quiebra de nuestro hospitales y al fracaso de la salud pública en Sucre.

SEMANA: Según su experiencia con ambos gobierno, ¿Duque o Petro?

H.O.E: Duque. Mucho más serio, con diálogo, liderando la política de seguridad. Con problemas, de pronto por la falta de experiencia, llegó muy joven a la presidencia, pero era un presidente bien intencionado. Se relacionaba con todos los gobernantes.

SEMANA: En cuanto a temas políticos. A usted lo están denunciando porque, supuestamente, está presionando a trabajadores de la salud y funcionarios para que voten por la candidata de su partido, Lucy García. ¿Qué nos dice sobre eso?

H.O.E: Yo le solicité a la gerente de los hospitales que me informaran sobre las denuncias y que me ayuden a corroborar si era cierto o no. Yo estoy investigando y si es cierto que están reuniendo gente para exigirle votos en algunos hospitales, tienen que irse. Los funcionarios que lo están haciendo no pueden seguir trabajando.

SEMANA: Pero hay quienes lo señalan a usted, con nombre propio, dicen que usted mismo está presionando…

H.O.E: Porque les interesa.

SEMANA: ¿A quiénes?

H.OE: A la gente de la campaña de oposición. Hay 10 campañas de oposición. Hay una candidata del partido que yo represento (Lucy García), que no es mi candidata, pero si es la candidata de mi partido, el Partido Liberal. La gente asume que es la candidata de mis afectos, pero simplemente es la candidata de mi partido. Y entonces, como asumen que ella es la cantidad de mis afectos, todo lo que hagan a favor de ella la gente presume que hay un fantasma detrás, que es el gobernador , y no es cierto.

SEMANA: Pero hay gente muy cercana a usted que lo está denunciado, por ejemplo, el gerente de Aguas de Sucre, Eduardo Pérez.

H.O.E.: A mí me sorprende las palabras del gerente del plan de agua de Sucre. Ese funcionario tiene unos informes de la Contraloría terribles, unos hallazgos sobre su procedimiento administrativo y sobre sus obras. Nosotros decidimos sacarlo del cargo porque, según el informe de la contraloría, no está cumpliendo con la meta del plan de desarrollo (Pérez retomó su cargo a mediados de agosto con un recurso de reposición). Entonces como no quiere asumir la ineficiencia de su gestión, no quiere asumir ese costo reputacional, entonces sale a decir que es que yo lo tengo constreñido. Ese funcionario está haciendo política. Le está pidiendo a quienes trabajan en el Plan de Aguas que voten por un candidato. No entiendo como la Procuraduría no le ha abierto una investigación de oficio.

SEMANA: También lo tienen en la lupa por supuestas contrataciones express en la red de hospitales…

H.O.E: ¿Cuáles contrataciones?

SEMANA: Dicen que hubo despidos indebidos en los hospitales y que antes de entrar en vigencia la ley de Garantías se incorporaron nuevos cargos al hospital de Sincelejo.

H.O.E: Eso no es cierto, lo invito a que revise nuestra nómina. Todas las entidades de Colombia lo que hicieron fue renovar los contratos a los contratistas de prestación de servicios, antes de la Ley de Garantías. Este es el país de la última hora, aquí los funcionarios públicos dejan todo a última hora y renovaron contratos antes de que entrara la ley.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre. | Foto: Asobancaria

SEMANA: ¿Y no cree que eso puede ser una excusa para “tapar” esos supuestos contratos express?

H.O.E: No porque eso lo hice el año pasado, el antepasado, el primer año. Lo hicieron en todas las empresas del país. Aquí hay un debate político. Todos los funcionarios de elección popular, alcaldes y gobernadores, somos el blanco de los ataques porque el negocio de los candidatos es desacreditarnos para justificar su discurso.

SEMANA: Toquemos otro tema. La seguridad. ¿Cómo está el departamento?

H.O.E: Se nos ha deteriorado la seguridad. Se lo digo con tristeza. Ha mejorado los indicadores de hurto a personas, a residencias, a vehículos. Pero los homicidios y la extorsión se han apoderado del territorio. Se han duplicado los número de homicidios a pesar de todo el trabajo que hemos realizado con la fuerza pública, el clan del golfo a ganado terreno. Uno captura a 10 de estos tipos y salen 20.

SEMANA: ¿Por qué? ¿qué es lo que pasa?

H.O.E: Sucre es víctima de una problemática nacional en cuanto al crecimiento de los cultivos ilícitos. La producción de droga se ha multiplicado por 30 en los últimos 13 años y eso ha hecho que aumente el narcotráfico y sucre es un departamento que tiene unas playas preciosas que quedan cerca de panamá, de San Andrés y estos tipos nos tienen jodidos con el narcotráfico. Hace falta mucho más liderazgo del presidente en esta materia. El presidente no tiene comunicación con sus gobernantes y alcaldes, no lidera la política de seguridad, no la gerencia, no hace seguimiento.

SEMANA: A propósito, ahora en septiembre el ministerio de Justicia presentará la nueva ley antidrogas. ¿Cómo debería ser esta nueva política?

H.O.E: El cambio de enfoque necesita medidas administrativas y legislativas.

SEMANA: ¿Como cuáles ?

H.O.E: Hay que hacer leyes, invertir plata, hay que hacer proyectos.

SEMANA: Pero específicamente, ¿qué cree usted que se debe hacer o implementar?

H.O.E: Hay que fumigar de nuevo. Es lo único que ha demostrado ser eficaz.

A la izquierda, el gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa; y a la derecha, el ministro de Defensa Iván Velásquez. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿a pesar de todas las críticas?

H.O.E: Pasamos de 50.00 a 300, 000 hectáreas. La sustitución de cultivos fracasó. La erradicación manual fracasó. Todo ha fracasado. Dejamos de fumigar, en teoría, para proteger el medio ambiente y la salud de la gente, y resulta que el daño que estamos haciendo por dejar de fumigar es más grande en la salud y en el medio ambiente. Tenemos más droga, más consumo y más hectáreas de bosques naturales taladas para sembrar.

SEMANA: ¿Fumigar con glifosato?