Vuelve y juega: en tres casas turísticas del Caribe se estaban robando la energía

Pilas: se va la luz en Barranquilla este 28 de noviembre

Sin embargo, de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 5:30 p.m. se percibirán breves interrupciones de la calle 90 a la calle 95 entre carreras 43 y 49C, en la Universidad Autónoma del Caribe y comercios alrededor.

En otros sectores de la ciudad, los trabajos serán para adecuación de redes eléctricas de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. en la calle 50C con carrera 3E; de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 35 con carrera 41; y de 7:40 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 23 con carrera 19.