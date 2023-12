Atención: un menor de edad perdió la vida en Bosa al caer a una alcantarilla, las autoridades investigan qué fue lo que pasó

Los habitantes en Bosa, al sur de Bogotá, no salen de su estupor luego de que se registrara que un niño menor de 5 años murió al caer por una alcantarilla que no tenía la correspondiente tapa para evitar que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir.

“Íbamos pasando y el niño vio una máscara y me dijo ‘mire abuelita’, y yo le dije, no, no la alce. Yo me agaché a amarrarle el zapato a la niña cuando me gritó: ‘el niño se cayó en ese hueco’”, indicó Liliana Heredia, abuela del menor, a RCN Radio.