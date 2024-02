Autoridades capturaron a ocho delincuentes que se dedicaban a atracar personas en los cerros orientales de Bogotá

De acuerdo con su relato, los criminales lo golpearon en presencia de sus hijos. Además, se llevaron todos sus objetos de valor. “(…) Tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña, caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo Raba en aquel momento.