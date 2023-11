“Estaba dispuesto a todo… me sacaron un puñal”: Juan Pablo Raba narra en SEMANA los momentos de terror que vivió en los cerros de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a dar con el paradero de dos de los delincuentes que habrían participado en los atracos y lesiones de los que fueron víctimas en los cerros orientales de Bogotá tanto el actor Juan Pablo Raba, como el empresario Carlos Ríos.

En Vicky en Semana, el actor Juan Pablo Raba narró los momentos de terror que vivió junto a sus hijos de 11 y cinco años de edad, en esa zona del capital del país. El artista, esposo de la presentadora Mónica Fonseca, fue brutalmente agredido por los delincuentes, este lunes 6 de noviembre.

“Decidimos salir con Joaquín (11 años) y Josefina (cinco años). Cuando íbamos más o menos en el minuto 45 de nuestra aventura, ya muy cerca de devolvernos, nos cruzamos con dos chicos jóvenes; los miro, me extraña verlos ahí, uno como que se conoce con la gente que sube y baja la montaña y ya me parece que había algo raro, pero entablo una conversación para tratar de suavizar las cosas. Sigo subiendo, buscando dónde me pudiera ubicar, de forma que pudiera escapar con mis hijos o encontrar un sitio donde los pudiera proteger, así que me di una pequeña vuelta y subí una lomita y veo que salen tres más —delincuentes— de los matorrales y dije: ‘Bueno, esto ya se pone serio’”, empezó contando Raba.

Posteriormente, tres delincuentes se acercaron por un lado y dos por el otro, rodeando a Raba y a sus dos hijos. No obstante, dijo que en ese momento lo primero que pensó fue defender a como diera lugar a los niños, pues “estaba dispuesto a todo”.

Juan Pablo Raba tras lo ocurrido. | Foto: Captura de pantalla

“Afortunadamente, pude encontrar un lugar donde pude poner a mis hijos atrás de mí, y atrás no tenía cómo llegar nadie, porque había literalmente un barranco y un árbol caído. En ese momento yo ya había sacado el teléfono, ya había marcado la emergencia. Uno de los muchachos se da cuenta, me quita el teléfono y me pega. Me lo sacudo, si mal no recuerdo. En ese momento uno de los muchachos de la izquierda saca un puñal; tenía una puñaleta aquí en la mano, se acerca amenazante y a él lo aparto con una patada. Después mi hijo me dice que me agarraron del brazo y ahí es donde yo volteé y vi que estaban agarrando a mi hija”, agregó el artista en Vicky en Semana.

Juan Pablo Raba es de los actores más reconocidos en Colombia. | Foto: FilmMagic

Tras ver que los delincuentes estaban sujetando a la menor, se percató de que todo estaba pasando a mayores.

“Me sacudí de esa persona con un codazo, me acerqué, me lo quité de las manos, y lo aparté con una patada muy fuerte, y sale como volando y cae de esa loma donde estábamos, y bueno, yo ya estaba dispuesto a todo, no sabía para dónde iba la cosa, pero en ese momento curiosamente la situación empieza a tranquilizarse y ellos mismos empiezan a decirme que me tranquilizara, que no nos iban a lastimar, que no querían nada con mis hijos, que solo necesitaban que les diera las claves del celular que ya tenían en la mano”, recordó Raba en Vicky en Semana.

El retrato hablado de dos de los presuntos delincuentes

Según se puede analizar de este retrato hablado de uno de los delincuentes, este sería de piel trigueña, con el pelo corto y al parecer crespo; mientras tanto, el otro delincuente, que portaba una gorra al momento de los atracos, también sería de piel oscura y labios gruesos. De acuerdo con lo narrado por las víctimas, estos delincuentes serían de nacionalidad venezolana.