Inseguridad en Colombia, desbordada: Margarita Ortega, Alzate y Juan Pablo Raba, las víctimas de robo este fin de semana

Margarita Ortega, víctima de robo en Bogotá

“ Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el carro y me robaron mi maletín, el que uso para ir al trabajo, con todo lo que en él cargo, incluyendo el carné del noticiero. Qué dicha la seguridad de la ciudad ”, reseñó en un post, donde etiquetó a las autoridades correspondientes.

De igual manera, la periodista apuntó que no se explica cómo es posible que las personas no actúen desde la buena fe y los principios y, al contrario, muchos comentan desde la apatía. Estas palabras fueron enfocadas en lo ocurrido, viendo reacciones en las plataformas digitales.

Alzate explotó tras ser atracado en Cauca

Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca, ¿cierto que no? Fierros en la cabeza. Entonces yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse? Porque si no es la vida de ellos, es la vida de nosotros. O la de nosotros o la de ellos. Así, señores, que donde me vuelvan a parar aquí, van a tener una ráfaga de plomo”, finalizó, exponiendo su desconcierto con esta clase de cosas que aparecían en el camino.